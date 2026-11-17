17 листопада – День студента. У цей день 1663 року гетьман України Іван Брюховецький уклав Батуринські статті з Московією. У 1804-му заснували Харківський університет. У 1855-му перший європеєць побачив водоспад Вікторія. У 1869-му відкрили для судноплавства Суецький канал. У 1921-му сталася остання битва Другого Зимового походу. У 1939-му нацисти стратили лідерів студентського протесту в Празі, штурмували та закрили місцеві виші. У 1973-му військова хунта придушила повстання студентів Політехнічного університету в Афінах. У 1989-му зі студентської демонстрації розпочалася “Оксамитова революція” в Чехословаччині. У 2019-му в Китаї виявили першого інфікованого COVID-19.

Свята та пам’ятні дати 17 листопада

17 листопада – Міжнародний день студентів і День студента в Україні.

У світі – День дій проти раку шийки матки.

Відео створене з використанням ШІ

17 листопада в історії

17 листопада 1663 року гетьман України Іван Брюховецький змушений був укласти так звані “Батуринські статті” з Московією. Докладніше.

17 листопада 1804 року заснували Харківський університет (зараз – ХНУ імені В.Н. Каразіна). Докладніше.

17 листопада 1855 року дослідник Африки Девід Лівінгстон першим із європейців побачив 108-метровий водоспад на річці Замбезі та дав йому ім’я на честь королеви Вікторії. Докладніше.

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17 листопада 1869 року відкрили для судноплавства Суецький канал. Докладніше.

17 листопада 1921 року відбувся бій під Малими Міньками, який завершився розгромом Волинської групи армії УНР на чолі з Юрієм Тютюнником. Докладніше.

17 листопада 1939 року нацисти стратили лідерів студентського протесту в Празі, штурмували та закрили місцеві виші. Докладніше.

17 листопада 1973 року військова хунта Греції придушила повстання студентів Політехнічного університету в Афінах. Докладніше.

17 листопада 1989 року з розгону студентської демонстрації в Празі почалася так звана “Оксамитова революція”, яка повалила комуністичну владу в Чехословаччині. Докладніше.

17 листопада 2019 року в Китаї виявили першого інфікованого COVID-19. Докладніше.

Церковне свято 17 листопада

17 листопада вшановують пам’ять святителя Григорiя, чудотворця, єпископа Неокесарiйського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 17 листопада йде сніг, то зима буде сніжною.

Якщо ворони каркають, буде дощ.

Що не можна робити 17 листопада

Не можна ходити в брудному одязі.

Не можна вирушати в далеку дорогу.