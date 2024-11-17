Сьогодні 17 листопада: яке свято та день в історії

17 листопада – День студента та День працівників сільського господарства. У цей день 1804 року заснували Харківський університет. У 1855-му перший європеєць побачив водоспад Вікторія. У 1869-му відкрили для судноплавства Суецький канал. У 1921-му сталася остання битва Другого Зимового походу. У 1939-му нацисти стратили лідерів студентського протесту в Празі, штурмували та закрили місцеві виші. У 1973-му військова хунта придушила повстання студентів Політехнічного університету в Афінах. А у 1989-му зі студентської демонстрації розпочалася “Оксамитова революція” в Чехословаччині.

Свята та пам’ятні дати 17 листопада

17 листопада в Україні – День студента та День працівників сільського господарства (відзначають у третю неділю листопада).

У світі – Міжнародний день студентів.

Також сьогодні: Всесвітній день передчасно народженої дитини, День дій проти раку шийки матки.

17 листопада в історії

17 листопада 1663 року гетьман України Іван Брюховецький змушений був укласти так звані “Батуринські статті” з Московією. Докладніше.

17 листопада 1804 року заснували Харківський університет (зараз – ХНУ імені В.Н. Каразіна). Докладніше.

17 листопада 1855 року дослідник Африки Девід Лівінгстон першим із європейців побачив 108-метровий водоспад на річці Замбезі та дав йому ім’я на честь королеви Вікторії.

Лівінгстон прибув до Африки за 15 років до того як місіонер. Він подорожував Південною та Центральною Африкою, поширюючи християнство. А паралельно – в міру можливостей боронив місцеве населення від жорстокості колонізаторів. Був затятим борцем проти работоргівлі та шукав порозуміння з африканцями, що йому вдавалося блискуче. Згодом до своєї мети розповсюджувати християнство Лівінгстон додав і виконання топографічних і дослідницьких місій. Йому вдалося здійснити чимало відчайдушних подорожей завдяки допомозі місцевих провідників. Відомим на батьківщині, у Великій Британії, він став у 1849 році, коли першим із європейців перетнув пустелю Калахарі та дослідив озеро Нгамі. За це одержав Золоту медаль Королівського географічного товариства.

Наймасштабніший водоспад світу Лівінгстон відкрив у пошуках зручного шляху до океану – на схід через континент. Загін корінних африканців разом із Лівінгстоном вирушив у дорогу 3 листопада 1855 року. Вони просувалися вздовж річки Замбезі та за два тижні досягли водоспаду, який має ширину 1708 метрів і висоту 108 метрів. Африканці називали його “Мосі ва Тунья” (“вода, що гуркоче”). Британець назвав ім’ям своєї королеви Вікторії. Цей водоспад класифікують як найбільший у світі за обсягом води, що падає. Зараз поблизу Вікторії встановлений пам’ятник Лівінгстону, на постаменті якого написано девіз місіонера: “Християнство, торгівля та цивілізація”.

17 листопада 1869 року відкрили для судноплавства Суецький канал. Докладніше.

17 листопада 1921 року відбувся бій під Малими Міньками, який завершився розгромом Волинської групи армії УНР на чолі з Юрієм Тютюнником. Докладніше.

17 листопада 1939 року нацисти стратили лідерів студентського протесту в Празі, штурмували та закрили місцеві виші. Докладніше.

17 листопада 1973 року військова хунта Греції придушила повстання студентів Політехнічного університету в Афінах. Докладніше.

17 листопада 1989 року з розгону студентської демонстрації в Празі почалася так звана “Оксамитова революція”, яка повалила комуністичну владу в Чехословаччині. Докладніше.

Церковне свято 17 листопада

17 листопада вшановують пам’ять святителя Григорiя, чудотворця, єпископа Неокесарiйського. Він народився в Неокесарії (на півночі Малої Азії). Здобувши освіту в Олександрії в пресвітера Орігена, пішов у пустелю, де постився й молився. Єпископ Федим, дізнавшись про святого Григорія, вирішив поставити його єпископом у Неокесарії. Коли почалося гоніння на християн за імператора Декія, святитель Григорій повів свою паству на віддалену гору. Язичник, який знав місцеперебування християн, вказав його гонителям. Воїни оточили гору. Святитель вийшов на відкрите місце, підняв руки до неба та почав молитися. Воїни обшукали всю гору, пройшли кілька разів повз тих, хто молився і, не побачивши їх, повернулися назад. Вони розповіли у місті, що на цій горі сховатися ніде: там нікого немає. Донощик був вражений дивом, розкаявся і став християнином. Після припинення гонінь святитель Григорій повернувся до Неокесарії. За його благословенням встановили церковні свята на честь мучеників, які постраждали за Христа. Перед смертю Григорія в місті залишалося лише 17 язичників – а коли він вступав на катедру, в Неокесарії було лише 17 християн. Помер Григорій близько 266 – 270 років.

Народні прикмети

Якщо 17 листопада йде сніг, то зима буде сніжною.

Якщо ворони каркають, буде дощ.

Що не можна робити 17 листопада

Не можна ходити в брудному одязі.

Не можна вирушати в далеку дорогу.