Сегодня 17 ноября: какой праздник и день в истории

17 ноября – День студента и День работников сельского хозяйства. В этот день 1804 года основали Харьковский университет. В 1855-м первый европеец увидел водопад Виктория. В 1869-м открыли для судоходства Суэцкий канал. В 1921-м произошло последнее сражение Второго Зимнего похода. В 1939-м нацисты казнили лидеров студенческого протеста в Праге, штурмовали и закрыли местные вузы. В 1973-м военная хунта подавила восстание студентов Политехнического университета в Афинах. А в 1989-м со студенческой демонстрации началась «Бархатная революция» в Чехословакии.

Праздники и памятные даты 17 ноября

17 ноября в Украине – День студента и День работников сельского хозяйства (отмечают в третье воскресенье ноября).

В мире – Международный день студентов.

Также сегодня: Всемирный день преждевременно рожденного ребенка, День действий против рака шейки матки.

17 ноября в истории

17 ноября 1663 года гетман Украины Иван Брюховецкий вынужден был заключить так называемые «Батуринские статьи» с Московией. Подробнее.

17 ноября 1804 года основали Харьковский университет (сейчас – ХНУ имени В.Н. Каразина). Подробнее.

17 ноября 1855 года исследователь Африки Давид Ливингстон первым из европейцев увидел 108-метровый водопад на реке Замбези и дал ему имя в честь королевы Виктории.

Ливингстон прибыл в Африку за 15 лет до этого как миссионер. Он путешествовал по Южной и Центральной Африке, распространяя христианство. А параллельно – по мере возможностей защищал местное население от жестокости колонизаторов. Был ярым борцом против работорговли и искал понимания с африканцами, что ему удавалось блестяще. Со временем к своей цели распространять христианство Ливингстон добавил и выполнение топографических и исследовательских миссий. Ему удалось совершить немало отчаянных путешествий благодаря помощи местных проводников. Известным на родине, в Великобритании, он стал в 1849 году, когда первым из европейцев пересек пустыню Калахари и исследовал озеро Нгами. За это получил Золотую медаль Королевского географического общества.

Самый масштабный водопад мира Ливингстон открыл в поисках удобного пути к океану – к востоку через континент. Отряд коренных африканцев вместе с Ливингстоном отправился в путь 3 ноября 1855 года. Они продвигались вдоль реки Замбези и через две недели достигли водопада, который имеет ширину 1708 метров и высоту 108 метров. Африканцы называли его «Моси ва Тунья» («грохочущая вода»). Британец назвал именем своей королевы – Виктории. Этот водопад классифицируют как самый большой в мире – по объему падающей воды. Сейчас у Виктории установлен памятник Ливингстона, на постаменте которого написан девиз миссионера: «Христианство, торговля и цивилизация».

17 ноября 1869 года открыли для судоходства Суэцкий канал. Подробнее.

17 ноября 1921 года состоялся бой под Малыми Миньками, который завершился разгромом Волынской группы армии УНР во главе с Юрием Тютюнником. Подробнее.

17 ноября 1939 года нацисты казнили лидеров студенческого протеста в Праге, штурмовали и закрыли местные вузы. Подробнее.

17 ноября 1973 года военная хунта Греции подавила восстание студентов Политехнического университета в Афинах. Подробнее.

17 ноября 1989 года с разгона студенческой демонстрации в Праге началась так называемая «Бархатная революция», свергшая коммунистическую власть в Чехословакии. Подробнее.

Церковный праздник 17 ноября

17 ноября чтят память святителя Григория, чудотворца, епископа Неокесарийского. Он родился в Неокесарии (на севере Малой Азии). Получив образование в Александрии у пресвитера Оригена, пошел в пустыню, где постился и молился. Епископ Федим, узнав о святом Григории, решил поставить его епископом в Неокесарии. Когда началось гонение на христиан за императора Декия, святитель Григорий повел свою паству на отдаленную гору. Язычник, знавший местонахождение христиан, указал его гонителям. Воины окружили гору. Святитель вышел на открытое место, поднял руки к небу и стал молиться. Воины обыскали всю гору, прошли несколько раз мимо молящихся и, не увидев их, вернулись назад. Они рассказали в городе, что на этой горе спрятаться негде: там нет никого. Доносчик был поражен чудом, раскаялся и стал христианином. После прекращения гонений святитель Григорий вернулся в Неокесарию. По его благословению установили церковные праздники в честь мучеников, пострадавших за Христа. Перед смертью Григория в городе оставалось всего 17 язычников – а когда он вступал на кафедру, в Неокесарии было всего 17 христиан. Умер Григорий около 266 – 270 годов.

Народные приметы

Если 17 ноября идет снег, зима будет снежной.

Если вороны каркают, то будет дождь.

Что нельзя делать 17 ноября

Нельзя ходить в грязной одежде.

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.