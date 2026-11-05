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Через проблеми з електроенергією в Харкові може затримуватись метро

Транспорт 09:30   05.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Через проблеми з електроенергією в Харкові може затримуватись метро

Вранці 5 листопада у КП “Харківський метрополітен” попередили про можливі затримки поїздів у підземці. Проблеми з рухом виникли через проблеми з електроенергією. 

У КП пояснили: у місті спостерігається нестабільна напруга. З огляду на це можливі затримки поїздів на Холодногірсько-заводській лінії.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що Харків кілька діб відчуває наслідки російських ударів по енергетиці. За даними першого заступника Міністра енергетики Артема Некрасова, 4 листопада в більшості регіонів України діяли графіки, але на Харківщині застосували аварійні відключення. Він пояснив: причина – в пошкодженні обладнання та зниженні рівня напруги у високовольтній мережі. Некрасов не став прогнозувати, коли графіки стануть чіткими. Лише відзначив: повернення до ГПВ буде «після стабілізації ситуації в енергосистемі». Російські «іскандери» напередодні влучили в об’єкти, які забезпечують критичну інфраструктуру Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Він назвав наслідки ударів, що сталися 3 листопада, «дуже серйозними». У частині будинків міста зникло не лише світло, але й теплопостачання. Наразі відновили роботу міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, який створили торік. Перше засідання провели вчора на одному з об’єктів, по якому поцілив ворог.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2026 в 09:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 5 листопада у КП “Харківський метрополітен” попередили про можливі затримки поїздів у підземці. Проблеми з рухом виникли через проблеми з електроенергією. ".