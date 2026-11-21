Усі дистанційні дослідження зруйнованих будинків Харківщини відбуваються під час глобальної аеророзвідки, розповів МГ «Об’єктив» заступник командира батальйону безпілотних систем 420 ОПБпС ASTUR Салах, позивний «Гора».

Дійсно, час від часу поступають прохання зафіксувати руйнування або ступінь пошкодження будинків, розташованих на лінії бойового зіткнення, каже «Гора».

«Але це все відбувається саме в рамках глобальної розвідки. Наші аеророзвідники проглядають постійно всі населені пункти, які у наших смугах відповідальності, на предмет ворожої присутності. І на предмет місцевих, якщо їх можна, скажімо так, вивести за допомогою того ж самого «Мавіка». І наші екіпажі скидали там, де знаходили місцевих, посилками з продуктами, тому що не всі вони можуть вийти, на жаль. Бо росіянам байдуже, цивільний то чи військовий, вони бачать рух – і починають туди «гасити», – розповів заступник командира батальйону безпілотних систем 420 ОПБпС ASTUR.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, чи можна відстежити та збити оновлену «безшумну» «Герань» і чи битимуть росіяни по Харкову новими ракетами «Філін». А також чим відбивають російські “бандеролі”.