Ексголовком та посол у Британії Залужний від імені України отримав нагороду за інновації в оборонних технологіях на міжнародному симпозіумі “Ціна війни: стійкість союзників нового покоління” у Лондоні.

“Це визнання мужності, інтелекту, винахідливості та незламності мільйонів українців. Наших воїнів, інженерів, науковців, підприємців і волонтерів”, – написав Валерій Залужний у фейсбуці.

“І насамперед, ця нагорода є вшануванням тих, хто віддав своє життя за свободу України”, – додав він.

Посол України у Британії зауважив, що “на Заході все активніше шукають нову модель безпеки у світі, де старі альянси вже не виглядають такими надійними, як ще кілька років тому”.

“Сьогодні про це говорять на багатьох міжнародних заходах різних рівнів, сигнали з України нарешті починають чути і розуміти”, – підкреслив дипломат.

На симпозіумі обговорювали, як Заходу потрібно змінити систему союзів, відновити власну оборонну промисловість, не програти боротьбу за космос і знайти гроші на власну безпеку, а також говорили про український досвід.

“Україна справді вже надто добре знає ціну війни. Але ціна слабкості, нерішучості та байдужості перед обличчям агресії зрештою буде значно вищою, ніж втрати у боротьбі за свою свободу”, – попередив Залужний.

“Ціна війни” (The Price of War) – це щорічний міжнародний форум, організований американським фондом CERGE-EI Foundation, який об’єднує інвесторів, керівників бізнесу, високопосадовців, дипломатів, науковців та експертів із безпеки. Симпозіум є платформою для обговорення економічної безпеки,, оборонних технологій та майбутнього міжнародних альянсів.