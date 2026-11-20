Через проблеми з напругою на Харківщині змінили маршрути електричок
На Харківщині внесли зміни у графік та маршрути низки приміських поїздів, повідомили в телеграм-каналі «Укрзалізниця. Приміські поїзди».
За даними залізничників, ввели зміни через відсутність напруги в контактній мережі на ділянці Златопіль – Лозова.
Так, 20 листопада зміненим маршрутом курсуватиме:
- №7001 Харків-Пасажирський – Златопіль (замість Харків-Пасажирський – Герсеванівський). Альтернатива – №6525 Харків – Герсеванівський.
- Також тимчасово вивели з графіка поїзд №6828 Герсеванівський – Златопіль.
21 листопада:
- зміненим маршрутом прямуватиме поїзд №6508 Златопіль – Харків-Пасажирський (замість Біляївка – Харків-Пасажирський).
- Альтернатива – №6512 Герсеванівський – Харків-Пасажирський.
- Також тимчасово вивели з графіка поїзд №6506 Златопіль – Харків-Пасажирський. Альтернатива – №6508 Біляївка — Харків-Пасажирський.
Нагадаємо, єдині тарифи на приміські поїзди відтепер діють і на Харківщині. З 18 листопада вартість проїзду в електричках розраховують за шестизоновою системою. Детальніше – тут.