На Харківщині внесли зміни у графік та маршрути низки приміських поїздів, повідомили в телеграм-каналі «Укрзалізниця. Приміські поїзди».

За даними залізничників, ввели зміни через відсутність напруги в контактній мережі на ділянці Златопіль – Лозова.

Так, 20 листопада зміненим маршрутом курсуватиме:

№7001 Харків-Пасажирський – Златопіль (замість Харків-Пасажирський – Герсеванівський). Альтернатива – №6525 Харків – Герсеванівський.

Також тимчасово вивели з графіка поїзд №6828 Герсеванівський – Златопіль.

21 листопада:

зміненим маршрутом прямуватиме поїзд №6508 Златопіль – Харків-Пасажирський (замість Біляївка – Харків-Пасажирський).

Альтернатива – №6512 Герсеванівський – Харків-Пасажирський.

Також тимчасово вивели з графіка поїзд №6506 Златопіль – Харків-Пасажирський. Альтернатива – №6508 Біляївка — Харків-Пасажирський.

Нагадаємо, єдині тарифи на приміські поїзди відтепер діють і на Харківщині. З 18 листопада вартість проїзду в електричках розраховують за шестизоновою системою. Детальніше – тут.

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