Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи начальника територіального сервісного центру ГСЦ МВС в Харківській області, повідомляє САП.

«19 листопада Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора САП, визнав необґрунтованими та стягнув у дохід держави актив на суму понад 3,5 млн грн, набутий начальником територіального сервісного центру ГСЦ МВС в Харківській області О. Стогнієм та його тещею І. Єременко», – уточнили правоохоронці.

Зазначається, що подавали позов у зв’язку з тим, що у 2021 році родина посадовця по факту набула у власність квартиру Харкові за понад 3,9 млн грн.

«Проте аналізом офіційних доходів і витрат родини зʼясовано, що вартість цього активу явно перевищує законні доходи відповідних осіб. Суд частково задовольнив позовні вимоги прокурора та визнав квартиру в Харкові необґрунтованим активом і стягнув з посадовця в дохід держави частково її вартість на загальну суму понад 3,5 млн грн», – розповіли у САП.

Нагадаємо, ВАКС частково конфіскував майно колишнього очільника однієї з окружних прокуратур Харкова І. Білодіда та його дружини. Родина за два роки розжилася нерухомістю й люксовими машинами, на які просто не мала законних грошей.