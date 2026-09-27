Скільки квартир кредитували у Харкові для ветеранів, бюджетників і ВПО

Паралельно з відновленням пошкоджених будинків громада реалізує Міську цільову програму будівництва (придбання) доступного житла (квартир) на 2021–2030 роки, йдеться у Стратегії розвитку Харкова до 2029 року.

Це інструмент довгострокової житлової політики, що діє на засадах бюджетної підтримки та пільгового кредитування.

Так, за 2021–2025 роки укладено 264 кредитні договори на будівництво 294 квартир загальною площею 17 118 м2, а обсяг бюджетної підтримки склав 282,47 млн гривень.

Лише у 2025 році уклали 59 кредитних договорів на 64 квартири (3,9 тисячі м2) на загальну суму 90,6 млн гривень, що підтверджує збереження програмної активності навіть в умовах воєнного стану.

Програма охоплює молоді сім’ї та одиноких молодих громадян, працівників бюджетної сфери, учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб і виконує функцію не лише житлового, але й соціального інструменту утримання та повернення ключових категорій мешканців.

Нагадаємо, Стратегію розвитку Харкова до 2029 року ухвалили на сесії міської ради 10 вересня. У ній визначили три можливі сценарії життєдіяльності прифронтового мегаполіса: базовий, оптимістичний та песимістичний. Понад 10 тисяч житлових будинків усіх форм власності було пошкоджено у Харкові станом на початок липня – у міськраді розповіли, скільки витратили на відновлення.