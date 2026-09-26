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Харків’яни поїхали на дачу, і їхню автівку атакував FPV-дрон: водій загинув

Події 15:13   26.09.2026
Олена Нагорна
Харків’яни поїхали на дачу, і їхню автівку атакував FPV-дрон: водій загинув

FPV-дрон вдарив по цивільній автівці поблизу селища Питомник Дергачівської громади близько 12:00 26 вересня.

У машині перебували двоє мешканців Харкова — 50-річний водій та 73-річна пасажирка. Від одержаних травм чоловік загинув на місці. Жінка не отримала поранень та змогла самостійно дістатися додому, повідомив голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За попередньою інформацією, люди їхали автодорогою Харків – Бєлгород до одного із садових товариств, де мали дачний будинок.

“Якщо вам не байдуже на власне життя – не відвідуйте прикордонні території Дергачівської громади. Перебування там становить реальну загрозу для життя та здоров’я через постійні обстріли й атаки ворожих FPV-дронів”, – наголосив Задоренко.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у ніч проти 26 вересня росіяни атакували Харків безпілотниками «Герань». За даними облпрокуратури, у Салтівському районі зафіксували два влучання — у дорожнє покриття та тротуар. Поранення та травми отримали шестеро людей. Пошкоджені житлові будинки, приміщення університетів, автомобілі. У Київському районі спалахнула будівля, яка раніше вже неодноразово зазнавала пошкоджень внаслідок російських атак.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2026 в 15:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "FPV-дрон вдарив по цивільній автівці поблизу селища Питомник Дергачівської громади близько 12:00 26 вересня.".