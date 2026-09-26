Вдалося евакуювати до Харкова: як дитина опинилась у зоні активних боїв (фото)

Восьмирічного хлопчика, який опинився в Андріївці Великобурлуцької громади — селі, яке розташоване в зоні активних бойових дій, вдалося вивезти до Харкова спільними зусиллями служби у справах дітей, військових та поліцейських.

Як повідомили у громаді, жінка приїхала до села із сином подруги з Донецької області у справах та мала намір забрати продукти. Вона пояснила, що була змушена взяти дитину із собою, бо мати хлопчика не повернулася після зупинки транспорту, яким вони їхали. Місцева служба у справах дітей передала цю інформацію поліції.

До порятунку дитини долучилися військові, поліцейські офіцери громади та працівники ювенальної превенції. Завдяки спільним скоординованим діям жінку разом із хлопчиком вивезли із небезпечної території, де вони провели три дні.

У Харкові хлопчика передали співробітникам служби у справах дітей. Вони забезпечили подальше перебування дитини у медичному закладі, попри появу матері.