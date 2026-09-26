Атаки на Лозову, Чугуїв та Ізюм: Синєгубов розповів про наслідки обстрілів

Окрім Харкова, російських ударів минулої доби зазнали 11 населених пунктів області.

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, військові РФ застосували по Харківщині:

▪️2 ракети;

▪️1 КАБ;

▪️1 РСЗВ;

▪️3 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️6 FPV-дронів;

▪️144 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей, з яких четверо у Харкові. У Золочеві був поранений 27-річний чоловік, а 20-річна жінка зазнала гострого стресу.

▪️у Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок, будівлю навчально-наукового інституту, два автомобілі, заклад вищої освіти.

▪️у Богодухівському районі пошкоджені три приватні будинки, дві автівки (Золочів), автомобіль (Довжик).

▪️у Куп’янському районі (Великий Бурлук) пошкоджені приватний будинок та авто.

▪️в Ізюмському районі пошкоджені приватний будинок (Оскіл), приватний будинок та магазин (Ізюм).

Як уточнили в Ізюмській МВА, місто зазнало удару опівночі. Горів заклад торгівлі, було пошкоджено водогін та знеструмлено кілька вулиць.

▪️ у Харківському районі пошкоджені два приватні будинки (Безруки, Черкаська Лозова);

▪️у Лозівському районі пошкоджено складську будівлю, шість приватних будинків, багатоквартирний будинок, автомобіль (Лозова), складську будівлю з зерном (Бондарівка), електромережі (Добровілля).

Лозову, за даними мера Сергія Зеленського, напередодні вдень атакували до десяти безпілотників. Наслідки – згорілі та пошкоджені приватні будинки, об’єкти бізнесу та критичної інфраструктури.

▪️у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (Артемівка), автомайстерню (Чугуїв).

Удару по одному з мікрорайонів Чугуєва росіяни завдали близько полудня, інформувала мер Галина Мінаєва. Під обстрілом було цивільне підприємство. Пошкоджені дахи будівель, вікна та кілька одиниць транспорту.