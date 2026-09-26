Атаки на Лозову, Чугуїв та Ізюм: Синєгубов розповів про наслідки обстрілів
Окрім Харкова, російських ударів минулої доби зазнали 11 населених пунктів області.
Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, військові РФ застосували по Харківщині:
▪️2 ракети;
▪️1 КАБ;
▪️1 РСЗВ;
▪️3 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️6 FPV-дронів;
▪️144 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей, з яких четверо у Харкові. У Золочеві був поранений 27-річний чоловік, а 20-річна жінка зазнала гострого стресу.
▪️у Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок, будівлю навчально-наукового інституту, два автомобілі, заклад вищої освіти.
▪️у Богодухівському районі пошкоджені три приватні будинки, дві автівки (Золочів), автомобіль (Довжик).
▪️у Куп’янському районі (Великий Бурлук) пошкоджені приватний будинок та авто.
▪️в Ізюмському районі пошкоджені приватний будинок (Оскіл), приватний будинок та магазин (Ізюм).
Як уточнили в Ізюмській МВА, місто зазнало удару опівночі. Горів заклад торгівлі, було пошкоджено водогін та знеструмлено кілька вулиць.
▪️ у Харківському районі пошкоджені два приватні будинки (Безруки, Черкаська Лозова);
▪️у Лозівському районі пошкоджено складську будівлю, шість приватних будинків, багатоквартирний будинок, автомобіль (Лозова), складську будівлю з зерном (Бондарівка), електромережі (Добровілля).
Лозову, за даними мера Сергія Зеленського, напередодні вдень атакували до десяти безпілотників. Наслідки – згорілі та пошкоджені приватні будинки, об’єкти бізнесу та критичної інфраструктури.
▪️у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (Артемівка), автомайстерню (Чугуїв).
Удару по одному з мікрорайонів Чугуєва росіяни завдали близько полудня, інформувала мер Галина Мінаєва. Під обстрілом було цивільне підприємство. Пошкоджені дахи будівель, вікна та кілька одиниць транспорту.