Новини Харкова – головне за 26 вересня: нічні “прильоти” по місту

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:49

Атаки БпЛА зазнав вночі Харків — постраждали четверо людей

Ніч у місті була неспокійною. Про два «прильоти» у Київському районі та один у Салтівському мер Ігор Терехов повідомив після 02:00. В останньому безпілотник упав поблизу нежитлових будівель. Були пошкоджені чотири автомобілі, деякі горіли.

Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що у Салтівському районі постраждали жінки 37 та 48 років, а також 44-річний та 53-річний чоловіки. Усім надали медичну допомогу. Внаслідок обстрілу пошкоджений двоповерховий житловий будинок та горів автомобіль.