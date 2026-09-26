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Новини Харкова – головне за 26 вересня: нічні “прильоти” по місту

Події 07:49   26.09.2026
Олена Нагорна
Новини Харкова – головне за 26 вересня: нічні “прильоти” по місту

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:49

Атаки БпЛА зазнав вночі Харків — постраждали четверо людей

Ніч у місті була неспокійною. Про два «прильоти» у Київському районі та один у Салтівському мер Ігор Терехов повідомив після 02:00. В останньому безпілотник упав поблизу нежитлових будівель. Були пошкоджені чотири автомобілі, деякі горіли.

Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що у Салтівському районі постраждали жінки 37 та 48 років, а також 44-річний та 53-річний чоловіки. Усім надали медичну допомогу. Внаслідок обстрілу пошкоджений двоповерховий житловий будинок та горів автомобіль.

Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2026 в 07:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".