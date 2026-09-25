Деякі трамваї й тролейбуси у Харкові змінили маршрут і не ходять: чому
Трамваї №6, 8 і тролейбуси №20, 57 та 31 тимчасово змінили маршрут через перебої в енергопостачанні, повідомляє Харківська міськрада.
Зокрема не курсують трамваї на Салтівському шосе та у пров. Салтівському, від вул. Академіка Павлова до пр. Тракторобудівників, а також тролейбуси без достатнього запасу автономного ходу на пр. Льва Ландау, від пр. Ювілейного до пр. Героїв Харкова.
Наразі громадський транспорт ходить так:
трамвай №6: від вокзалу «Харків-Пасажирський» до парку Машинобудівників;
трамвай №8: від вул. Одеської до Журавлівського гідропарку;
тролейбус №31: – до ст.м. «Академіка Барабашова»;
тролейбус №20: не курсує;
тролейбус №57: не курсує.
На час відсутності трамвайного сполучення на Салтівському шосе, від 602-го мікрорайону до ст. м. «Захисників України», ходитиме тимчасовий автобус.