Деякі трамваї й тролейбуси у Харкові змінили маршрут і не ходять: чому

Трамваї №6, 8 і тролейбуси №20, 57 та 31 тимчасово змінили маршрут через перебої в енергопостачанні, повідомляє Харківська міськрада.

Зокрема не курсують трамваї на Салтівському шосе та у пров. Салтівському, від вул. Академіка Павлова до пр. Тракторобудівників, а також тролейбуси без достатнього запасу автономного ходу на пр. Льва Ландау, від пр. Ювілейного до пр. Героїв Харкова.

Наразі громадський транспорт ходить так:

трамвай №6: від вокзалу «Харків-Пасажирський» до парку Машинобудівників;

трамвай №8: від вул. Одеської до Журавлівського гідропарку;

тролейбус №31: – до ст.м. «Академіка Барабашова»;

тролейбус №20: не курсує;

тролейбус №57: не курсує.

На час відсутності трамвайного сполучення на Салтівському шосе, від 602-го мікрорайону до ст. м. «Захисників України», ходитиме тимчасовий автобус.