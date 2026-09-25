Зранку – туман. Прогноз погоди на 26 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на суботу, 26 вересня, повідомляє Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом доби зберігатиметься мінлива хмарність ⛅️. День прогнозують без істотних опадів. Вночі та вранці очікують слабкий туман 🌫.

Вітер буде східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 6 до 11°, вдень від 17 до 22°.

У Харкові день пройде без істотних опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман 🌫.

Вітер очікують східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 8 – 10°, вдень стовпчик термометра підійметься до 18 – 20°.