Зранку – туман. Прогноз погоди на 26 вересня у Харкові й області
Прогноз погоди на суботу, 26 вересня, повідомляє Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.
У Харківській області протягом доби зберігатиметься мінлива хмарність ⛅️. День прогнозують без істотних опадів. Вночі та вранці очікують слабкий туман 🌫.
Вітер буде східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 6 до 11°, вдень від 17 до 22°.
У Харкові день пройде без істотних опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман 🌫.
Вітер очікують східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 8 – 10°, вдень стовпчик термометра підійметься до 18 – 20°.