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Зранку – туман. Прогноз погоди на 26 вересня у Харкові й області

Погода 20:18   25.09.2026
Оксана Якушко
Зранку – туман. Прогноз погоди на 26 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на суботу, 26 вересня, повідомляє Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом доби зберігатиметься мінлива хмарність ⛅️. День прогнозують без істотних опадів. Вночі та вранці очікують слабкий туман 🌫.

Вітер буде східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 6 до 11°, вдень від 17 до 22°.

 

У Харкові день пройде без істотних опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман 🌫.

Вітер очікують східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 8 – 10°, вдень стовпчик термометра підійметься до 18 – 20°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2026 в 20:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на суботу, 26 вересня, повідомляє Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.".