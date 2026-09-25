Live
  • Пт 25.09.2026
  • Харьков  +12°С
  • USD 44.97
  • EUR 51.12

Утром – туман. Прогноз погоды на 26 сентября в Харькове и области

Погода 20:18   25.09.2026
Оксана Якушко
Утром – туман. Прогноз погоды на 26 сентября в Харькове и области Фото: flickr

Прогноз погоды на субботу, 26 сентября, сообщает Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение суток будет сохраняться переменная облачность ⛅️. День прогнозируют без существенных осадков. Ночью и утром ожидают слабый туман 🌫.
Ветер будет восточный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11°, днем ​​от 17 до 22°.

В Харькове день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром возможен слабый туман.
Ветер ожидают восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 8 – 10°, днем ​​столбик термометра поднимется до до 18 – 20°.

Читайте также: Какие районы Харькова чаще всего обстреливает РФ: ответ Терехова

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Какие районы Харькова чаще всего обстреливает РФ: ответ Терехова
Какие районы Харькова чаще всего обстреливает РФ: ответ Терехова
25.09.2026, 14:10
«Какой будет зима, мы не понимаем» — Терехов рассказал, как готовится Харьков
«Какой будет зима, мы не понимаем» — Терехов рассказал, как готовится Харьков
25.09.2026, 14:52
Пили и бросали бутылки из парапета метро в центре Харькова: ищут нарушителей
Пили и бросали бутылки из парапета метро в центре Харькова: ищут нарушителей
25.09.2026, 15:32
Новости Харькова — главное 25 сентября: выборы в Каразина, мор рыбы, удары
Новости Харькова — главное 25 сентября: выборы в Каразина, мор рыбы, удары
25.09.2026, 19:44
Решили погулять вместо уроков: двух учеников искала на Харьковщине полиция
Решили погулять вместо уроков: двух учеников искала на Харьковщине полиция
25.09.2026, 12:34
Из-за опасности: харьковские пригородные поезда задерживаются
Из-за опасности: харьковские пригородные поезда задерживаются
25.09.2026, 20:56

Новости по теме:

24.09.2026
Туман и днем ​​до +21. Прогноз погоды на 25 сентября в Харькове и области
23.09.2026
Сильный ветер и дождь. Прогноз погоды на 24 сентября в Харькове и области
22.09.2026
Дождь, гроза и туман. Прогноз погоды на 23 сентября в Харькове и области
21.09.2026
До конца дня: харьковчан предупреждают о сильном ветре
21.09.2026
Погода в сентябре: на Харьковщине продолжалось лето — метеорологи


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Утром – туман. Прогноз погоды на 26 сентября в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2026 в 20:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на субботу, 26 сентября, сообщает Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.".