Утром – туман. Прогноз погоды на 26 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на субботу, 26 сентября, сообщает Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение суток будет сохраняться переменная облачность ⛅️. День прогнозируют без существенных осадков. Ночью и утром ожидают слабый туман 🌫.

Ветер будет восточный, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11°, днем ​​от 17 до 22°.

В Харькове день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром возможен слабый туман.

Ветер ожидают восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 8 – 10°, днем ​​столбик термометра поднимется до до 18 – 20°.