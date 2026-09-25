Утром – туман. Прогноз погоды на 26 сентября в Харькове и области
Прогноз погоды на субботу, 26 сентября, сообщает Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области в течение суток будет сохраняться переменная облачность ⛅️. День прогнозируют без существенных осадков. Ночью и утром ожидают слабый туман 🌫.
Ветер будет восточный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 11°, днем от 17 до 22°.
В Харькове день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром возможен слабый туман.
Ветер ожидают восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 8 – 10°, днем столбик термометра поднимется до до 18 – 20°.