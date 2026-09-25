Из-за опасности: харьковские пригородные поезда задерживаются

Ряд пригородных поездов, курсирующих в Харьковской области или двигающихся в направлении соседних областей, задерживаются, сообщает «Укрзалізниця».

Из соображений безопасности задерживается:

🚊Поезд №7001 Харьков-Пассажирский – Герсевановский курсирует со станции Беляевка с задержкой на 2 часа. 10 мин.

🚊Поезд №6175/6176 Харьков-Пассажирский – Рогозянка курсирует со станции Яротовка с задержкой 22 мин.

🚊Поезд №6003 Люботин – Сумы курсирует со станции 70 км с задержкой на 2 часа. 45 мин.

В случае повышенной опасности поезд будет остановлен, предупредили в «Укрзалізниці».