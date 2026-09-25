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Из-за опасности: харьковские пригородные поезда задерживаются

Общество 20:56   25.09.2026
Оксана Якушко
Из-за опасности: харьковские пригородные поезда задерживаются

Ряд пригородных поездов, курсирующих в Харьковской области или двигающихся в направлении соседних областей, задерживаются, сообщает «Укрзалізниця».

Из соображений безопасности задерживается:

🚊Поезд №7001 Харьков-Пассажирский – Герсевановский курсирует со станции Беляевка с задержкой на 2 часа. 10 мин.
🚊Поезд №6175/6176 Харьков-Пассажирский – Рогозянка курсирует со станции Яротовка с задержкой 22 мин.
🚊Поезд №6003 Люботин – Сумы курсирует со станции 70 км с задержкой на 2 часа. 45 мин.

В случае повышенной опасности поезд будет остановлен, предупредили в «Укрзалізниці».

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2026 в 20:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ряд пригородных поездов, курсирующих в Харьковской области или двигающихся в направлении соседних областей, задерживаются, сообщает «Укрзалізниця».".