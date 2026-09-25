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Решили погулять вместо уроков: двух учеников искала на Харьковщине полиция

Официально 12:34   25.09.2026
Виктория Яковенко
Решили погулять вместо уроков: двух учеников искала на Харьковщине полиция

Правоохранители разыскали на Харьковщине двух школьников. Как выяснилось, мальчики решили погулять вместо уроков.

К правоохранителям 25 сентября обратился директор лицея в городе Златополь. Она рассказала, что во время учебного процесса пропали два ученика 7 лет, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Мальчики, которые учатся во втором классе, ушли из школы в период с 08:50 до 09:25. При общении с родителями выяснилось, что дома дети тоже отсутствуют», — добавили правоохранители.

На розыск несовершеннолетних был ориентированный весь личный состав подразделения милиции.

«При патрулировании территории полицейский офицер громады оперативно обнаружил разыскиваемых детей. Как объяснили ребята полицейскому, они решили тайно уйти из школы, чтобы просто погулять», – рассказали правоохранители.

Копы провели с детьми и родителями профилактические беседы. После этого мальчиков передали их семьям.

Напомним, 11-летнего мальчика разыскивали полицейские в Берестинском районе. Об исчезновении заявил его приемный отец, писали в ГУ Нацполиции Харьковской области. Как оказалось, утром ребенок пошел в местный лицей, но по окончании уроков домой не вернулся. Копы нашли его в поселке Сахновщина и вернули домой.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2026 в 12:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскали на Харьковщине двух школьников. Как выяснилось, мальчики решили погулять вместо уроков.".