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Вирішили погуляти замість уроків: двох учнів шукала на Харківщині поліція

Офіційно 12:34   25.09.2026
Вікторія Яковенко
Вирішили погуляти замість уроків: двох учнів шукала на Харківщині поліція

Правоохоронці розшукали на Харківщині двох школярів. Як з’ясувалося, хлопці вирішили погуляти замість уроків.

До правоохоронців 25 вересня звернувся директор ліцею в місті Златопіль. Вона розповіла, що під час навчального процесу зникли двоє учнів 7 років, зазначили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Хлопчики, які навчаються у другому класі, пішли зі школи в період з 08:50 по 09:25. При спілкуванні з батьками з’ясувалося, що вдома діти також відсутні», – додали правоохоронці.

На розшук неповнолітніх був орієнтований увесь особовий склад підрозділу поліції.

«Під час патрулювання території поліцейський офіцер громади оперативно виявив розшукуваних дітей. Як пояснили хлопці поліцейському, вони вирішили таємно піти зі школи, щоб просто погуляти», – розповіли правоохоронці.

Копи провели з дітьми та батьками профілактичні бесіди. Після цього хлопчиків передали їхнім родинам.

Нагадаємо, 11-річного хлопчика розшукували поліцейські у Берестинському районі. Про зникнення заявив його прийомний батько, писали у ГУ Нацполіції у Харківській області. Як виявилося, вранці дитина пішла до місцевого ліцею, але після закінчення уроків додому не повернулася. Копи знайшли його в селищі Сахновщина та повернули додому.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2026 в 12:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розшукали на Харківщині двох школярів. Як з’ясувалося, хлопці вирішили погуляти замість уроків.".