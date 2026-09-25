Деякі жителі Нововодолазької громади будуть без газу – коли

У Харківській філії “Газмережі” попередили, що в понеділок, 28 вересня, у селищі Новоселівка Нововодолазької громади тимчасово не буде газу.

Таким чином, газу не буде з 08:00 28 вересня у будинках на таких вулицях:

вул. Веселкова,

вул. Воскресінська,

вул. Героїв України,

вул. Гірнича,

вул. Єдностівул,

вул.Калинова,

вул. Кар’єрна,

вул. Кварцева,

вул. Купальська,

вул. Мирна,

вул. Новоселівська,

вул. Партизанська,

пров. Північний,

вул. Піщана,

вул. Рєпіна,

вул. Садова,

вул. Селянська,

вул. Соборна,

вул. Яблунева.

Відновити подачу блакитного палива планують о 16:00 28 вересня.

“Просимо наших клієнтів до зазначеного часу самостійно перекрити крани перед газовими приладами та, у подальшому, допустити представників Харківської філії «Газмережі» у свої оселі для безпечного відновлення газопостачання”, – додали газовики.