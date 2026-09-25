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Деякі жителі Нововодолазької громади будуть без газу – коли

Суспільство 10:41   25.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Деякі жителі Нововодолазької громади будуть без газу – коли

У Харківській філії “Газмережі” попередили, що в понеділок, 28 вересня, у селищі Новоселівка Нововодолазької громади тимчасово не буде газу. 

Таким чином, газу не буде з 08:00 28 вересня у будинках на таких вулицях:

  • вул. Веселкова,
  • вул. Воскресінська,
  • вул. Героїв України,
  • вул. Гірнича,
  • вул. Єдностівул,
  • вул.Калинова,
  • вул. Кар’єрна,
  • вул. Кварцева,
  • вул. Купальська,
  • вул. Мирна,
  • вул. Новоселівська,
  • вул. Партизанська,
  • пров. Північний,
  • вул. Піщана,
  • вул. Рєпіна,
  • вул. Садова,
  • вул. Селянська,
  • вул. Соборна,
  • вул. Яблунева.

Відновити подачу блакитного палива планують о 16:00 28 вересня.

“Просимо наших клієнтів до зазначеного часу самостійно перекрити крани перед газовими приладами та, у подальшому, допустити представників Харківської філії «Газмережі» у свої оселі для безпечного відновлення газопостачання”, – додали газовики.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2026 в 10:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській філії “Газмережі” попередили, що в понеділок, 28 вересня, у селищі Новоселівка Нововодолазької громади тимчасово не буде газу. ".