Деякі жителі Нововодолазької громади будуть без газу – коли
У Харківській філії “Газмережі” попередили, що в понеділок, 28 вересня, у селищі Новоселівка Нововодолазької громади тимчасово не буде газу.
Таким чином, газу не буде з 08:00 28 вересня у будинках на таких вулицях:
- вул. Веселкова,
- вул. Воскресінська,
- вул. Героїв України,
- вул. Гірнича,
- вул. Єдностівул,
- вул.Калинова,
- вул. Кар’єрна,
- вул. Кварцева,
- вул. Купальська,
- вул. Мирна,
- вул. Новоселівська,
- вул. Партизанська,
- пров. Північний,
- вул. Піщана,
- вул. Рєпіна,
- вул. Садова,
- вул. Селянська,
- вул. Соборна,
- вул. Яблунева.
Відновити подачу блакитного палива планують о 16:00 28 вересня.
“Просимо наших клієнтів до зазначеного часу самостійно перекрити крани перед газовими приладами та, у подальшому, допустити представників Харківської філії «Газмережі» у свої оселі для безпечного відновлення газопостачання”, – додали газовики.