Результати виборів ректора в Каразіна: університет знову очолить Кагановська

24 вересня у ХНУ імені В. М. Каразіна стартували вибори ректора. Вже сьогодні, 25 числа, на офіційному сайті ВНЗ опублікували підсумковий протокол головної виборчої комісії – згідно з документом новою керівницею університету стала Тетяна Кагановська.

Таким чином, Кагановська керуватиме Каразіна другий термін поспіль – до цього посаду ректора вона обіймала з липня 2021 року. У протоколі також йдеться, що в голосуванні могли взяти участь 1861 виборців. Кандидатів було лише два – це доктор фізико-математичних наук, професор Руслан Вовк та Тетяна Кагановська.

Голоси розподілилися так:

Руслан Вовк отримав 439 голосів (23,59%);

Тетяна Кагановська – 1015 голосів (54,54%);

не підтримали жодного кандидата – 64 виборці (3,44%).

Нагадаємо, конкурс на заміщення посади ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна оголосило Міністерство освіти й науки України у травні. Серед вимог до претендентів — вільне володіння українською мовою, вчене звання та науковий ступінь, а також стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників щонайменше десять років. МГ «Об’єктив» у червні цікавилась у Кагановської, чи планує вона йти на другий термін. Що вона відповідала тоді – читайте тут.

О 09:00 24 вересня розпочалися вибори ректора ХНУ імені В. Н. Каразіна. На цю посаду претендували лише два кандидати – доктор фізико-математичних наук, професор Руслан Вовк та Тетяна Кагановська, яка до цього очолювала виш.