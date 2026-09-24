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Два будинки, по яких росіяни завдали ударів, відновлюють у Харкові

Суспільство 18:15   24.09.2026
Оксана Якушко
Два будинки, по яких росіяни завдали ударів, відновлюють у Харкові

По вул. Нескорених відновлюють багатоквартирний житловий будинок, якому росіяни завдали руйнувань, повідомляє Харківська міськрада.

У будинку уже замінили скління у під’їздах. Після демонтажу зруйнованих конструкцій будівельники почали відновлення: в одній з квартир вже відновили міжкімнатну перегородку, а зараз працюють над ремонтом перекриття.

Також майстри ремонтують пошкоджений будинок на вул. Киргизькій. Там фахівці замінили вікна у місцях загального користування, відновили стіни та перегородки в пошкоджених квартирах, вимощення навколо будинку, навели лад у під’їздах. У квартирах спеціалісти продовжують відновлювати пошкоджені конструкції та виконують кладку стін з газоблоків.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2026 в 18:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "По вул. Нескорених відновлюють багатоквартирний житловий будинок, якому росіяни завдали руйнувань, повідомляє Харківська міськрада.".