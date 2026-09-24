Два будинки, по яких росіяни завдали ударів, відновлюють у Харкові

По вул. Нескорених відновлюють багатоквартирний житловий будинок, якому росіяни завдали руйнувань, повідомляє Харківська міськрада.

У будинку уже замінили скління у під’їздах. Після демонтажу зруйнованих конструкцій будівельники почали відновлення: в одній з квартир вже відновили міжкімнатну перегородку, а зараз працюють над ремонтом перекриття.

Також майстри ремонтують пошкоджений будинок на вул. Киргизькій. Там фахівці замінили вікна у місцях загального користування, відновили стіни та перегородки в пошкоджених квартирах, вимощення навколо будинку, навели лад у під’їздах. У квартирах спеціалісти продовжують відновлювати пошкоджені конструкції та виконують кладку стін з газоблоків.