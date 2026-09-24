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Електропостачання після негоди відновлюють на Харківщині (фото)

Суспільство 17:30   24.09.2026
Оксана Якушко
Електропостачання після негоди відновлюють на Харківщині (фото) Фото: Харківобленерго

У Харкові станом на 13 годину електропостачання споживачів, які залишилися без світла через негоду, відновили, повідомляє «Харківобленерго».

У Харківській області є відключення електроенергії внаслідок падіння гілок і дерев на лінії електропередачі, що сталося через надзвичайно складні погодні умови – напередодні у регіоні

В області стихія наробила більше шкоди, тому аварійні роботи ще тривають.

Енергетики планують завершити основний обсяг робіт до кінця поточного дня.

Фото: Харківобленерго
Фото: Харківобленерго
Фото: Харківобленерго
Фото: Харківобленерго

 

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, сильний вітер у Харкові повалив понад 160 дерев і близько 300 гілок.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2026 в 17:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові станом на 13 годину електропостачання споживачів, які залишилися без світла через негоду, відновили, повідомляє «Харківобленерго».".