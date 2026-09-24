Електропостачання після негоди відновлюють на Харківщині (фото)

У Харкові станом на 13 годину електропостачання споживачів, які залишилися без світла через негоду, відновили, повідомляє «Харківобленерго».

У Харківській області є відключення електроенергії внаслідок падіння гілок і дерев на лінії електропередачі, що сталося через надзвичайно складні погодні умови – напередодні у регіоні

В області стихія наробила більше шкоди, тому аварійні роботи ще тривають.

Енергетики планують завершити основний обсяг робіт до кінця поточного дня.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, сильний вітер у Харкові повалив понад 160 дерев і близько 300 гілок.