Ремонт дороги: на двох вулицях у Харкові обмежать рух

Рух транспорту на вулиці Деповській, від будинку №6 до будинку №18, і на вулиці Південнопроектній, біля будинку №6, буде обмежений з 8:00 до 17:00 18 вересня.

У Харківській міськраді пояснили, це пов’язано з необхідністю проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини.

Пропуск транспорту буде організований вільною від виконання робіт смугою руху.

Нагадаємо, автодорогу М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро ремонтують у районі Берестина. Роботи планують закінчити до кінця вересня. Наразі шляховики завершують облаштування нового асфальтобетонного покриття на раніше відфрезерованих ділянках, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.