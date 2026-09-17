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Ремонт дороги: на двох вулицях у Харкові обмежать рух

Суспільство 13:39   17.09.2026
Вікторія Яковенко
Ремонт дороги: на двох вулицях у Харкові обмежать рух Фото: Харківська міськрада

Рух транспорту на вулиці Деповській, від будинку №6 до будинку №18, і на вулиці Південнопроектній, біля будинку №6, буде обмежений з 8:00 до 17:00 18 вересня.

У Харківській міськраді пояснили, це пов’язано з необхідністю проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини.

Пропуск транспорту буде організований вільною від виконання робіт смугою руху.

Нагадаємо, автодорогу М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро ремонтують у районі Берестина. Роботи планують закінчити до кінця вересня. Наразі шляховики завершують облаштування нового асфальтобетонного покриття на раніше відфрезерованих ділянках, повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2026 в 13:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вулиці Деповській, від будинку №6 до будинку №18, і на вулиці Південнопроектній, біля будинку №6, буде обмежений з 8:00 до 17:00 18 вересня.".