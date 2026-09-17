FPV атакував мікроавтобус з людьми під Харковом (фото)

Близько 09:10 на в’їзді до Дергачів сталося влучання ворожого FPV-дрону на оптоволокні у передню частину цивільного мікроавтобуса, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«В мікроавтобусі перебувало сім осіб. На щастя, вибуху не сталося. Постраждалих немає», – зазначив Задоренко.

Нагадаємо, напередодні, 16 вересня, о 17:40 російські військові вдарили FPV-дроном на оптоволокні поблизу автобусної зупинки у Дергачах. У цей час на зупинці перебували люди. Дивом ніхто не постраждав, повідомив голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Унаслідок влучання було пошкоджено конструктивні елементи інформаційного щита.