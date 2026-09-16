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FPV-дрон на оптоволокні вдарив біля зупинки під Харковом, на ній були люди

Події 22:32   16.09.2026
Олена Нагорна
FPV-дрон на оптоволокні вдарив біля зупинки під Харковом, на ній були люди

О 17:40 російські військові вдарили FPV-дроном на оптоволокні поблизу автобусної зупинки у Дергачах.

«У цей час на зупинці перебували люди. Слава Богу, дивом ніхто не постраждав. Унаслідок влучання було пошкоджено конструктивні елементи інформаційного щита», — повідомив голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Окрім цього, близько 14:30 та 18:05 росіяни двічі атакували дронами село Болибоки. Унаслідок першого влучання було пошкоджено споруду сільськогосподарського підприємства, другого – цивільну вантажівку. На щастя, також минулося без постраждалих.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», FPV-дрон 14 вересня атакував велосипедиста на Дергачівщині – чоловік лишився без обох рук. «Приліт» був на дорозі між селищем Слатине та селом Безруки. Ще один чоловік отримав поранення у Слатиному внаслідок підриву невідомого предмета. Постраждалий гуляв із собаками. Пес схопив вибухівку, яку росіяни скинули з дрона на узбіччя дороги. Собака загинув. Його господар отримав уламкові поранення. У 14-му армійському корпусі ЗСУ поінформували: російські військові провели дистанційне мінування території поблизу Слатиного та Безруків. Вибухівка замаскована під сміття, коробки, пакети та побутові речі.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2026 в 22:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 17:40 російські військові вдарили FPV-дроном на оптоволокні поблизу автобусної зупинки у Дергачах.".