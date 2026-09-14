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FPV атакував велосипедиста на Дергачівщині: чоловік втратив обидві руки

Події 09:54   14.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
FPV атакував велосипедиста на Дергачівщині: чоловік втратив обидві руки Фото: Генштаб ЗСУ

Про трагедію, яка сталася напередодні, 13 вересня, близько 17:30, розповів начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Тоді FPV-дрон ударив по велосипедисту.

Відомо, що 39-річний чоловік їхав на велосипеді дорогою між Слатиним та Безруками, коли по ньому вдарив російський дрон. Внаслідок влучання постраждалий втратив обидві руки.

У тяжкому стані його було доставлено до Дергачівської центральної лікарні, а потім госпіталізовано до одного з медзакладів Харкова. Слава Богу, чоловік вижив, однак тепер на все життя залишиться людиною з інвалідністю“, – написав Задоренко.

Начальник МВА також нагадав: єдиний спосіб зберегти своє життя та здоров’я – евакуюватися. Особливо це стосується мешканців прикордонних населених пунктів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2026 в 09:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про трагедію, яка сталася напередодні, 13 вересня, близько 17:30, розповів начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Тоді FPV-дрон ударив по велосипедисту.".