FPV атакував велосипедиста на Дергачівщині: чоловік втратив обидві руки

Про трагедію, яка сталася напередодні, 13 вересня, близько 17:30, розповів начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Тоді FPV-дрон ударив по велосипедисту.

Відомо, що 39-річний чоловік їхав на велосипеді дорогою між Слатиним та Безруками, коли по ньому вдарив російський дрон. Внаслідок влучання постраждалий втратив обидві руки.

“У тяжкому стані його було доставлено до Дергачівської центральної лікарні, а потім госпіталізовано до одного з медзакладів Харкова. Слава Богу, чоловік вижив, однак тепер на все життя залишиться людиною з інвалідністю“, – написав Задоренко.

Начальник МВА також нагадав: єдиний спосіб зберегти своє життя та здоров’я – евакуюватися. Особливо це стосується мешканців прикордонних населених пунктів.