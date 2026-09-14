На Харківщині запізнюються 17 електричок: на маршрутах небезпечно

Через складну ситуацію у сфері безпеки на Харківщині спізнюються низка електричок, пишуть у АТ “Укрзалізниця”.

На цей час у регіоні затримуються такі поїзди:

Потяг №6173 Рогозянка – Харків-Левада курсує зі станції Шпаківка із затримкою 37 хв.

Потяг №6001 Дергачі – Харків-Пасажирський курсує зі станції Моторна із затримкою 1 год. 26 хв.

Потяг №6410 Савинці – Харків-Пасажирський курсує зі станції Жихор із затримкою 1 година 53 хв.

Потяг №6812 Чугуїв – Харків-Левада курсує зі станції Безлюдівка із затримкою 1 годину 30 хв.

Потяг №6173 Рогозянка – Харків-Левада курсує зі станції Рогозянка із затримкою 1 год. 19 хв.

Потяг №6902 Огульці – Харків-Пасажирський курсує зі станції Нова Баварія із затримкою 1 година 23 хв.

Потяг №6683 Мерефа – Берестин прямує зі станції Власівка із затримкою 1 година 9 хв.

Потяг №7012 Полтава-Південна – Люботин курсує зі станції Рогівка із затримкою 44 хв.

Потяг №6506 Златопіль – Харків-Пасажирський курсує зі станції Карачівка із затримкою 1 год. 24 хв.

Потяг №6410 Савинці – Харків-Пасажирський курсує зі станції Дружний із затримкою 1 год. 26 хв.

Потяг №6684 Берестин – Харків-Пасажирський курсує зі станції Ордівка із затримкою 1 год. 20 хв.

Потяг №6508 Біляївка – Харків-Пасажирський курсує зі станції Селекційна із затримкою 1 год. 21 хв.

Потяг №6702 Зміїв – Харків-Пасажирський курсує зі станції 27 км із затримкою 1 годину 15 хв.

Потяг №6812 Чугуїв – Харків-Левада курсує зі станції Покровка із затримкою 1 год. 17 хв.

Потяг №6682 Власівка – Харків-Пасажирський курсує зі станції Високий із затримкою 1 год. 16 хв.

Потяг №6516 Лозова – Харків-Пасажирський курсує зі станції Герсеванівський із затримкою 11 хв.

Потяг №6512 Лозова – Харків-Пасажирський курсує зі станції Бірки із затримкою 1 год. 47 хв.

“Будь ласка, дотримуйтесь правил евакуації та негайно прямуйте до найближчого укриття або відійдіть на безпечну відстань від залізничної інфраструктури – на понад 200 метрів! Якщо поїзд затримується через повітряну тривогу, не очікуйте на його прибуття на платформі, а перебувайте в безпечному місці. Рух поїзда буде відновлено лише по завершенні повітряної загрози“, – додали в УЗ.