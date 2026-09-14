Дев’ять атак росіян відбили українські захисники за добу на Харківщині

Протягом минулої доби на Харківщині було дев’ять бойових зіткнень, пише Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували шість разів у районі Козачої Лопані, Графського, Волохівки, Лимана та Стариці.

На Куп’янському – СОУ відбили три атаки ворога біля Ківшарівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 208 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 286 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11727 дронів-камікадзе та здійснили 2872 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 45 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню“, – передають у ГШ.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян: