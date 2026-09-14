Девять атак россиян отбили украинские защитники за сутки на Харьковщине

В течение минувших суток на Харьковщине было девять боестолкновений, пишет Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали шесть раз в районе Казачьей Лопани, Графского, Волоховки, Лимана и Старицы.

На Купянском – СОУ отбили три атаки врага около Ковшаровки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 208 боевых столкновений. Вчера противник нанес 90 авиационных ударов, во время которых сбросил 286 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 11727 дронов-камикадзе и осуществили 2872 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 45 — с применением реактивных систем залпового огня», – передают в ГШ.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян: