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Мужчине на Харьковщине запретили контактировать с отцом: что произошло

Общество 14:47   12.09.2026
Виктория Яковенко
Мужчине на Харьковщине запретили контактировать с отцом: что произошло

Правоохранители получили сообщение о факте домашнего насилия на Харьковщине.

«На вызов выехали работники сектора противодействия домашнему насилию. 75-летний мужчина сообщил, что его 45-летний сын выражает словесные оскорбления, агрессивно ведет себя и угрожает физической расправой», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Копы составили на мужчину административный протокол по ст. 173-2 КУоАП.

«Дополнительно правоохранители вынесли срочное запретительное предписание с мерами запрета любым способом контактировать с пострадавшим. Правоохранители предупредили нарушителя об административной ответственности в случае нарушения срочного запретительного предписания», – добавили в полиции.

Напомним, в Мерефе правоохранители сообщили о подозрении 20-летнему мужчине, хранившему 20 видео с детским порно, сообщала Харьковская областная прокуратура.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2026 в 14:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители получили сообщение о факте домашнего насилия на Харьковщине.".