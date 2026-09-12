Мужчине на Харьковщине запретили контактировать с отцом: что произошло

Правоохранители получили сообщение о факте домашнего насилия на Харьковщине.

«На вызов выехали работники сектора противодействия домашнему насилию. 75-летний мужчина сообщил, что его 45-летний сын выражает словесные оскорбления, агрессивно ведет себя и угрожает физической расправой», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Копы составили на мужчину административный протокол по ст. 173-2 КУоАП.

«Дополнительно правоохранители вынесли срочное запретительное предписание с мерами запрета любым способом контактировать с пострадавшим. Правоохранители предупредили нарушителя об административной ответственности в случае нарушения срочного запретительного предписания», – добавили в полиции.

Напомним, в Мерефе правоохранители сообщили о подозрении 20-летнему мужчине, хранившему 20 видео с детским порно, сообщала Харьковская областная прокуратура.