16 раз враг атаковал на Харьковщине, потери россиян: утренние данные Генштаба

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили десять атак противника. Войска РФ пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман, Казачья Лопань, Симоновка, Вильча и Комиссарово.

На Купянском направлении враг пытался улучшить свои позиции шесть раз, провел штурмовые действия в сторону Радьковки, Тищенковки, Куриловки и Ковшаровки.

«Вчера противник нанес 106 авиационных ударов, во время которых сбросил 339 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10688 дронов-камикадзе и произвели 2784 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 30 – с применением реактивных систем залпового огня”, – отметили в Генштабе.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян: