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16 раз враг атаковал на Харьковщине, потери россиян: утренние данные Генштаба

Фронт 08:10   12.09.2026
Виктория Яковенко
16 раз враг атаковал на Харьковщине, потери россиян: утренние данные Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили десять атак противника. Войска РФ пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман, Казачья Лопань, Симоновка, Вильча и Комиссарово.

На Купянском направлении враг пытался улучшить свои позиции шесть раз, провел штурмовые действия в сторону Радьковки, Тищенковки, Куриловки и Ковшаровки.

«Вчера противник нанес 106 авиационных ударов, во время которых сбросил 339 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10688 дронов-камикадзе и произвели 2784 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 30 – с применением реактивных систем залпового огня”, – отметили в Генштабе.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян:

потери РФ по стоянию на 12 сентября
Фото: Генштаб ВСУ

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2026 в 08:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".