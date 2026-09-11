Может прилететь: электрички Днепр-Берестин больше не курсируют

В АО «Укрзалізниця» сообщили, что некоторые электрички больше не курсируют между Харьковской и Днепровской областями.

Речь идет о пригородных поездах, которые курсировали по маршруту Днепр-Берестин.

«Из соображений безопасности и из-за постоянной угрозы вражеских обстрелов временно прекратили курсирование пригородных поездов между Днепром и Берестином. Это решение обусловлено сложной ситуацией безопасности на этом участке. Защита жизни и здоровья пассажиров и железнодорожников – наш приоритет. Возобновление движения произойдет после стабилизации ситуации безопасности», – объяснили в «Укрзалізниці».

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что накануне, 10 сентября, россияне выпустили БпЛА типа «Герань-4» по городу Барвенково. Известно, что беспилотники ударили по предприятию. В результате чего повреждена железнодорожная техника, находившаяся на территории предприятия. К счастью, без пострадавших, уточнили в Изюмской РВА.

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