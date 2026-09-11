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Може прилетіти: електрички Дніпро-Берестин більше не курсують

Транспорт 11:45   11.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Може прилетіти: електрички Дніпро-Берестин більше не курсують

В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що деякі електрички більше не курсують між Харківською та Дніпровською областями.

Йдеться про приміські поїзди, які курсували маршрутом Дніпро-Берестин.

“З міркувань безпеки та через постійну загрозу ворожих обстрілів тимчасово припинили курсування приміських поїздів між Дніпром та Берестином. Це рішення зумовлене складною безпековою ситуацією на цій ділянці. Захист життя та здоров’я пасажирів і залізничників — наш пріоритет. Відновлення руху відбудеться після стабілізації безпекової ситуації”, – пояснили в “Укрзалізниці”.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що напередодні, 10 вересня, росіяни випустили БпЛА типу “герань-4” по місту Барвінкове. Відомо, що безпілотники вдарили по підприємству. Внаслідок чого пошкоджена залізнична техніка, що знаходилася на території підприємства. На щастя, без постраждалих, уточнили в Ізюмській РВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2026 в 11:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що деякі електрички більше не курсують між Харківською та Дніпровською областями.".