У Саратові масштабна пожежа – горить Ozon, вибухи чують і в інших містах

Склад Ozon та НПЗ у Саратові потрапили під удар українських дронів, підтвердив волонтер та колишній радник міноборони України Сергій Стерненко. На місці “прильоту” по логістичному хабу почалася масштабна пожежа, також фіксують загоряння в Саратовській області. Крім того, під ракетним ударом опинилося підприємство у Волгограді, гучно було й у Дагестані.

“У Саратові вночі українські дрони атакували НПЗ та логістичний хаб Ozon. Добре горіло і у Енгельсі Саратовської області“, – написав Стерненко.

Також місцева влада у Волгограді писала про падіння уламків на підприємство. Там, попередньо, зафіксували ракетну атаку.

А в області внаслідок атаки нібито пошкоджений багатоквартирний будинок – губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров стверджує, що постраждали двоє чоловіків. Їх госпіталізували.

Відео: Exilenova+

Вибухи лунали й у Дагестані.

Відео: Exilenova+

Відео: Exilenova+