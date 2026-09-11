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У Саратові масштабна пожежа – горить Ozon, вибухи чують і в інших містах

Події 07:48   11.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Саратові масштабна пожежа – горить Ozon, вибухи чують і в інших містах Фото: Exilenova+

Склад Ozon та НПЗ у Саратові потрапили під удар українських дронів, підтвердив волонтер та колишній радник міноборони України Сергій Стерненко. На місці “прильоту” по логістичному хабу почалася масштабна пожежа, також фіксують загоряння в Саратовській області. Крім того, під ракетним ударом опинилося підприємство у Волгограді, гучно було й у Дагестані. 

У Саратові вночі українські дрони атакували НПЗ та логістичний хаб Ozon. Добре горіло і у Енгельсі Саратовської області“, – написав Стерненко.

Обстріл РФ 11 вересня
Фото: Exilenova+

Також місцева влада у Волгограді писала про падіння уламків на підприємство. Там, попередньо, зафіксували ракетну атаку.

Обстріл РФ 11 вересня
Фото: Exilenova+

А в області внаслідок атаки нібито пошкоджений багатоквартирний будинок – губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров стверджує, що постраждали двоє чоловіків. Їх госпіталізували.

Відео: Exilenova+

Вибухи лунали й у Дагестані.

Відео: Exilenova+

Відео: Exilenova+

Читайте також: FPV-дрони тероризують Дергачівську та Золочівську громади: є постраждалий

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2026 в 07:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Склад Ozon та НПЗ у Саратові потрапили під удар українських дронів, підтвердив волонтер та колишній радник міноборони України Сергій Стерненко.".