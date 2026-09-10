Що відбувається на місці нічного удару в Слобідському районі (фото)

Фото з місця “прильоту” у Слобідському районі показали у пресслужбі мерії. Там наслідки ударів уже ліквідовують комунальники.

Наслідки нічної атаки на території навчального закладу усувають фахівці КП “Харківспецбуд” та “Харківжитлобуд”. Там також пошкоджені будинки.

Нагадаємо, одразу три удари пережив Харків напередодні, 9 вересня. Перший «приліт» зафіксували близько 22:30 у Слобідському районі. Після чого росіяни атакували Київський і згодом – Холодногірський райони. Відомо, що постраждали троє людей, вибиті понад сотня вікон у багатоповерхових будинках на різних локаціях. Спочатку у Слобідському районі близько 22:50 був «приліт» БпЛА типу «Герань-4» по території навчального закладу. Пошкоджені вікна, фасад та покрівля навчального закладу, а також будинки. Гостру реакцію на стрес отримали п’ятеро людей, серед них 3-річний хлопчик та 15-річна дівчина, уточнили пізніше у Харківській облпрокуратурі. У Київському районі під удар потрапило авто. За інформацією міського голови, постраждалих через «приліт» немає. Третє влучання було вже в Холодногірському районі. Там прилетіло також біля багатоповерхівки – вилетіли вікна, але обійшлось без потерпілих.