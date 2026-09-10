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Що відбувається на місці нічного удару в Слобідському районі (фото)

Події 09:24   10.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Що відбувається на місці нічного удару в Слобідському районі (фото) Фото: ХМР

Фото з місця “прильоту” у Слобідському районі показали у пресслужбі мерії. Там наслідки ударів уже ліквідовують комунальники.

Наслідки обстрілу Харкова 9 вересня
Фото: ХМР

Наслідки нічної атаки на території навчального закладу усувають фахівці КП “Харківспецбуд” та “Харківжитлобуд”. Там також пошкоджені будинки.

Наслідки обстрілу Харкова 9 вересня
Фото: ХМР

Нагадаємо, одразу три удари пережив Харків напередодні, 9 вересня. Перший «приліт» зафіксували близько 22:30 у Слобідському районі. Після чого росіяни атакували Київський і згодом – Холодногірський райони. Відомо, що постраждали троє людей, вибиті понад сотня вікон у багатоповерхових будинках на різних локаціях. Спочатку у Слобідському районі близько 22:50 був «приліт» БпЛА типу «Герань-4» по території навчального закладу. Пошкоджені вікна, фасад та покрівля навчального закладу, а також будинки. Гостру реакцію на стрес отримали п’ятеро людей, серед них 3-річний хлопчик та 15-річна дівчина, уточнили пізніше у Харківській облпрокуратурі. У Київському районі під удар потрапило авто. За інформацією міського голови, постраждалих через «приліт» немає. Третє влучання було вже в Холодногірському районі. Там прилетіло також біля багатоповерхівки – вилетіли вікна, але обійшлось без потерпілих.

Читайте також: Синєгубов: більше 170 БпЛА атакували Харківщину за добу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2026 в 09:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото з місця “прильоту” у Слобідському районі показали у пресслужбі мерії. Там наслідки ударів уже ліквідовують комунальники.".