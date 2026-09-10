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Втратив будинок через РФ, жив у лісі, але допомагав ворогові: кого викрили

Події 10:11   10.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Втратив будинок через РФ, жив у лісі, але допомагав ворогові: кого викрили

У Харківській облпрокуратурі повідомили, що підозру вручили 43-річному безробітному мешканцю Чугуївського району. За інформацією слідства, внаслідок російських ударів його будинок був повністю зруйнований, тоді чоловік перебрався до лісу – там він мешкав у наметі. Попри це, підозрюваний не припинив співпрацювати з ворогом та передавати йому дані про розташування українських військових.

За даними слідства, чоловік спілкувався із ворогом через телеграм. Він міг передавати росіянам дані про блокпости в Харкові, розташування військової техніки, а також фортифікації на Вовчанському напрямку.

Навіть після того, як будинок чоловіка було знищено ворожим ударом, він, будучи під впливом російської пропаганди, не припинив протиправну діяльність. Фігурант облаштував намет у лісі біля водойми і мешкав там. Попри втрату житла через росіян, він продовжував збирати дані про дислокації української армії. Отримані відомості надсилав співрозмовнику у вигляді посилань на Google-мапу з координатами і текстовими описами“, – встановили правоохоронці.

Наразі чоловіка затримали, вручили підозру та відправили до СІЗО без права внесення застави.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2026 в 10:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією слідства, внаслідок російських ударів його будинок був повністю зруйнований, тоді чоловік перебрався до лісу – там він мешкав у наметі.".