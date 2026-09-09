Поїзди скасовують на Харківщині з 10 вересня через безпекову ситуацію

Ізюмська міська військова адміністрація з посиланням на інформацію АТ “Укрзалізниця” повідомила про скасування з 10 вересня чотирьох поїздів, у тому числі “Харків – Ізюм”.

“За інформацією АТ “Укрзалізниця”, у зв’язку з безпековою ситуацією з 10.09.2026 повністю скасовується курсування наступних регіональних та технічних поїздів: № 811 сполученням Харків-Пас. – Ізюм; № 812 сполученням Ізюм – Харків-Пас; № 7812 сполученням Ізюм – Закомельська; № 7811 сполученням Закомельська – Ізюм”, — попередили у МВА.

Нагадаємо, 9 вересня близько 10 ранку російський “шахед” атакував електропоїзд “Харків – Ізюм”. З нього здійснили евакуацію, повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський. Однак розліт уламків був таким, що люди все одно постраждали. За останніми даними ХОВА, відомо про вісім постраждалих. Серед них один – у тяжкому стані.