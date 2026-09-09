Британці допоможуть Україні ракетами проти російської балістики, дронами і снарядами, — Залужний

Велика Британія виділяє 100 млн фунтів на посилення протиповітряної оборони України напередодні зими. Кошти спрямують через механізм НАТО PURL на закупівлю ракет для систем Patriot та іншого обладнання ППО, повідомив посол України у Британії Валерій Залужний.

“Значення цього кроку британців неможливо переоцінити. Дефіцитні у всьому світі ракети для систем Patriot — це те посилення протиповітряної оборони, яке критично потребує Україна у світлі нарощення росіянами ударів балістикою. Це не вирішення проблеми, не панацея, але це, без сумніву, вагомий внесок. Він допоможе захищати нашу інфраструктуру, але найголовніше – життя українців”, – відзначив Валерій Залужний.

“Також Британія прискорює поставки безпілотників: із понад 120 тисяч запланованих на цей рік уже передано 25 тисяч. Продовжуються постачання далекобійних артилерійських боєприпасів, профінансованих Великою Британією, Німеччиною, Данією, Литвою, Нідерландами, Норвегією та Швецією”, — додав дипломат.

На сайті британського уряду вказується, що “Британія нещодавно передала мільйонний снаряд великого калібру, життєво важливий для оборони України проти путінської війни”.

Новий пакет військової допомоги має посилити українську оборону напередодні зими, коли Росія традиційно завдає ударів по українській енергетичній та іншій критичній інфраструктурі.

“Дякуємо уряду та народу Британії за цю підтримку. Що не залишаєте нас сам на сам перед складною зимою. Саме так виглядає справжня солідарність і дружба у важкі часи”, — подякував Валерій Залужний, який вже понад два роки представляє Україну в Британії.