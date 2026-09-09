Live

Британці допоможуть Україні ракетами проти російської балістики, дронами і снарядами, — Залужний

Політика 14:35   09.09.2026
Оксана Горун
Британці допоможуть Україні ракетами проти російської балістики, дронами і снарядами, — Залужний Фото: Валерій Залужний/телеграм

Велика Британія виділяє 100 млн фунтів на посилення протиповітряної оборони України напередодні зими. Кошти спрямують через механізм НАТО PURL на закупівлю ракет для систем Patriot та іншого обладнання ППО, повідомив посол України у Британії Валерій Залужний.

“Значення цього кроку британців неможливо переоцінити. Дефіцитні у всьому світі ракети для систем Patriot — це те посилення протиповітряної оборони, яке критично потребує Україна у світлі нарощення росіянами ударів балістикою. Це не вирішення проблеми, не панацея, але це, без сумніву, вагомий внесок. Він допоможе захищати нашу інфраструктуру, але найголовніше – життя українців”, – відзначив Валерій Залужний.

“Також Британія прискорює поставки безпілотників: із понад 120 тисяч запланованих на цей рік уже передано 25 тисяч. Продовжуються постачання далекобійних артилерійських боєприпасів, профінансованих Великою Британією, Німеччиною, Данією, Литвою, Нідерландами, Норвегією та Швецією”, — додав дипломат.

На сайті британського уряду вказується, що “Британія нещодавно передала мільйонний снаряд великого калібру, життєво важливий для оборони України проти путінської війни”.

Новий пакет військової допомоги має посилити українську оборону напередодні зими, коли Росія традиційно завдає ударів по українській енергетичній та іншій критичній інфраструктурі.

“Дякуємо уряду та народу Британії за цю підтримку. Що не залишаєте нас сам на сам перед складною зимою. Саме так виглядає справжня солідарність і дружба у важкі часи”, — подякував Валерій Залужний, який вже понад два роки представляє Україну в Британії.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Новини Харкова головне 9 вересня: “шахед” влучив по електричці, втрати РФ
Новини Харкова головне 9 вересня: “шахед” влучив по електричці, втрати РФ
09.09.2026, 15:39
Чи є дефіцит продуктів в Україні і чи варто очікувати голоду – думки експертів
Чи є дефіцит продуктів в Україні і чи варто очікувати голоду – думки експертів
09.09.2026, 09:44
“Знущалися над цивільними в Харкові”: 6 співробітників ТЦК судитимуть
“Знущалися над цивільними в Харкові”: 6 співробітників ТЦК судитимуть
09.09.2026, 13:53
На Харківщині з’являться приманки, які не можна брати руками
На Харківщині з’являться приманки, які не можна брати руками
09.09.2026, 14:19
Британці допоможуть Україні ракетами проти російської балістики, дронами і снарядами, — Залужний
Британці допоможуть Україні ракетами проти російської балістики, дронами і снарядами, — Залужний
09.09.2026, 14:35
Нова тривога буде в Харкові, якщо так вирішить Уряд – Терехов
Нова тривога буде в Харкові, якщо так вирішить Уряд – Терехов
09.09.2026, 14:51

Новини за темою:

04.09.2026
Купол над Харковом: 411 FPV-дронів знищили в серпні – ХОВА
02.09.2026
Облаштуйте підвали будинків – “Ахіллес” про підготовку до зимових ударів РФ
27.08.2026
Робота ППО: як долучитися до захисту неба в бригаді «Любарт»
24.07.2026
Сьогодні 24 липня 2026: яке свято та день в історії
03.07.2026
Сьогодні 3 липня 2026: яке свято та день в історії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Британці допоможуть Україні ракетами проти російської балістики, дронами і снарядами, — Залужний», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2026 в 14:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Велика Британія виділяє 100 млн фунтів на посилення протиповітряної оборони України напередодні зими. Кошти спрямують через механізм НАТО PURL на закупівлю ракет для систем Patriot та іншого обладнання ППО, повідомив посол України у Британії Валерій Залужний".