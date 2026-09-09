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Британцы помогут Украине ракетами против российской баллистики, дронами и снарядами, — Залужный

Мир 14:35   09.09.2026
Оксана Горун
Британцы помогут Украине ракетами против российской баллистики, дронами и снарядами, — Залужный Фото: Валерий Залужный/Telegram

Великобритания выделяет 100 млн фунтов на усиление противовоздушной обороны Украины в преддверии зимы. Средства будут направлены через механизм НАТО PURL на закупку ракет для систем Patriot и другого оборудования ПВО, сообщил посол Украины в Британии Валерий Залужный.

«Значение этого шага британцев невозможно переоценить. Дефицитные во всем мире ракеты для систем Patriot — это то усиление противовоздушной обороны, в котором критически нуждается Украина в свете наращивания россиянами ударов баллистикой. Это не решение проблемы, не панацея, но это, без сомнения, весомый вклад. Он поможет защищать нашу инфраструктуру, но самое главное – жизнь украинцев», — отметил Валерий Залужный.

«Также Британия ускоряет поставки беспилотников: из более чем 120 тысяч запланированных на этот год уже передано 25 тысяч. Продолжаются поставки дальнобойных артиллерийских боеприпасов, профинансированных Великобританией, Германией, Данией, Литвой, Нидерландами, Норвегией и Швецией», — добавил дипломат.

На сайте британского правительства указывается, что «Британия недавно передала миллионный снарядов большого калибра, жизненно важных для обороны Украины против путинской войны».

Новый пакет военной помощи должен усилить украинскую оборону в преддверии зимы, когда Россия традиционно наносит удары по украинской энергетической и другой критической инфраструктуре.

«Благодарим правительство и народ Британии за эту поддержку. Что не оставляете нас один на один перед сложной зимой. Именно так выглядит настоящая солидарность и дружба в трудные времена», — поблагодарил Валерий Залужный, который уже более двух лет представляет Украину в Британии.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2026 в 14:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Великобритания выделяет 100 млн фунтов на усиление противовоздушной обороны Украины в преддверии зимы. Средства будут направлены через механизм НАТО PURL на закупку ракет для систем Patriot и другого оборудования ПВО, сообщил посол Украины в Британии Валерий Залужный".