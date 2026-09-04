Сегодня 4 сентября 2026: какой праздник и день в истории

4 сентября в Украине – День таможенного брокера. В этот день 476 года от власти отрекся последний император Западной Римской Империи Ромул Август. В 1870-м во Франции провозгласили Третью республику. В 1888-м Джордж Истмен зарегистрировал торговую марку «Kodak» и получил патент на свою камеру. В 1965-м в киевском кинотеатре «Украина» состоялась премьера фильма «Тени забытых предков», на которой произошло незапланированное выступление диссидентов. В 1985-м погиб украинский поэт Василий Стус. В 1991-м в этот день над зданием Верховной Рады Украины подняли сине-желтый флаг. В 2024-м российская ракета убила семь человек во Львове, среди них – семью Ярослава Базилевича: жену и троих дочерей.

Праздники и памятные даты 4 сентября

4 сентября в Украине – День таможенного брокера.

В мире – Всемирный день сексуального здоровья.

Первая пятница сентября – это День перерыва в искусстве.

Также сегодня: Всемирный день тхэквондо.

4 сентября в истории

4 сентября 476 года от власти отрекся последний император Западной Римской Империи Ромул Август (более известный по прозвищу «Августул» — то есть «мелкий Август» или «Августенок»). Подробнее.

4 сентября 1870 года во Франции провозгласили Третью республику и сформировали правительство национальной обороны. Подробнее.

4 сентября 1888 года Джордж Истмен зарегистрировал торговую марку «Kodak» и получил патент на свою камеру, которая использовала рулонную фотопленку. Эта камера сделала фотографию более доступной для широкой публики. На сайте музея Истмена его Kodak совершенно справедливо называют «революционным».

«Разработанная с учетом потребностей начинающего фотографа, Kodak была камерой коробчатого типа, которая не требовала никаких настроек или предшествовавших фотографических знаний. Чтобы использовать камеру, фотограф просто активировал затвор, потянув за шнурок (расположенный на передней правой панели камеры), направлял камеру на объект съемки, а затем нажимал кнопку спуска. Эти шаги были четко разъяснены в инструкции по эксплуатации камеры. Реклама удобства использования проходила под лозунгом: «Вы нажимаете кнопку, мы делаем все остальное», — отмечают в музее.

4 сентября 1965 года в киевском кинотеатре «Украина» состоялась премьера фильма «Тени забытых предков» Сергея Параджанова. Во время показа поднялся протест против арестов украинской интеллигенции. Подробнее.

4 сентября 1985 года погиб украинский поэт Василий Стус. Подробнее.

4 сентября 1991 года над зданием Верховной Рады Украины подняли сине-желтый флаг. Подробнее.

4 сентября 2024 года российская ракета ударила по жилому дому во Львове, на месте погибли семь человек, среди них – трое детей. Тот «прилет» забрал семью у Ярослава Базилевича – погибли его жена Евгения и три дочери: Ярина, Дария и Эмилия. Подробнее.

Церковный праздник 4 сентября

4 сентября чтят память священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: Урвана, Прилидиана, Еполония и матери их Христодулы. Подробнее.

Народные приметы

Если на луке много шелухи, то зима будет морозной.

Если 4 сентября пошел дождь, но земля быстро высохла после него, будет затяжная непогода.

Что нельзя делать 4 сентября

Нельзя ходить в гости.

Нельзя одалживать деньги.

Лучше в этот день не разводить костер.