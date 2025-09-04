Сегодня 4 сентября: какой день в истории

4 сентября 2024 года российская ракета убила семь человек во Львове, среди них – семью Ярослава Базилевича: жену и трех дочерей. В 1991-м в этот день над зданием Верховной Рады Украины подняли сине-желтый флаг. В 1985-м погиб украинский поэт Василий Стус. В 1965-м в киевском кинотеатре «Украина» состоялась премьера фильма «Тени забытых предков», на которой произошло незапланированное выступление диссидентов. В 1870-м во Франции провозгласили Третью республику. В 476-м от власти отрекся последний император Западной Римской Империи Ромул Август.

Праздники и памятные даты 4 сентября

4 сентября в Украине – День таможенного брокера.

В мире – Всемирный день сексуального здоровья.

Также сегодня: Всемирный день тхэквондо.

4 сентября в истории

4 сентября 476 года от власти отрекся последний император Западной Римской Империи Ромул Август (более известный по прозвищу «Августул» — то есть «мелкий Август» или «Августенок»). Подробнее.

4 сентября 1870 года во Франции провозгласили Третью республику и сформировали правительство национальной обороны. Подробнее.

4 сентября 1965 года в киевском кинотеатре «Украина» состоялась премьера фильма «Тени забытых предков» Сергея Параджанова. Во время показа поднялся протест против арестов украинской интеллигенции. Подробнее.

4 сентября 1985 года погиб украинский поэт Василий Стус. Подробнее.

4 сентября 1991 года над зданием Верховной Рады Украины подняли сине-желтый флаг. Подробнее.

4 сентября 2024 года российская ракета ударила по жилому дому во Львове, на месте погибли семь человек, среди них – трое детей. 66 человек получили ранения. Спустя почти месяц после удара, 2 октября, в больнице скончался один из раненых – Богдан Криль.

Тот «прилет» забрал семью у Ярослава Базилевича – погибли его жена Евгения и три дочери: Ярина, Дария и Эмилия. Фото разбитой российскими ракетами семьи опубликовал мэр Львова Андрей Садовой, подписав: «После сегодняшней атаки живым на этом фото остался только мужчина».

Ярослав Базилевич нашел в себе силы жить дальше и посвятил себя увековечиванию памяти семьи. 25 сентября 2024 года Украинский католический университет сообщил: в память о студентке Дарии Базилевич, ее погибшей маме и сестрах совместно с отцом семьи Ярославом и Национальной скаутской организацией Украины «Пласт» основали стипендиальный именной фонд (эндаумент).

«Цель – собрать 100 тыс. долларов, благодаря которым ежегодно студенты УКУ смогут получать стипендию», — объяснили в вузе и привели слова самого Ярослава о его потере: «Я был самым богатым, самым счастливым мужем и отцом: я имел сокровище и всегда понимал, что это сокровище, иметь такую ​​жену, таких ответственных, трудолюбивых, красивых, умных, инициативных, патриотических детей. Все время я гордился ими и горжусь дальше. У них должно было быть все впереди – у каждой из них. В мгновение ока я потерял ту многогранность ощущений, которую они все четверо, каждая по-своему, давали мне в течение нашей совместной жизни. Сегодня у меня самые лучшие, самые счастливые, прекрасные воспоминания – все остальное ампутировано! Так что прошу каждой помощи в создании устойчивого стипендиального фонда имени Евгении, Ярины, Дарии и Эмилии Базилевич, чтобы мир помнил их имена».

В феврале 2025 года, когда президент США Дональд Трамп все еще пытался разобраться, не случилось ли так, что «добрая» Россия защищается от «злой» Украины, Ярослав Базилевич и Максим Кулик – житель Кривого Рога, также потерявший жену и троих детей – вместе обращались к американским конгрессменам. В июне этого года Базилевич принял участие в форуме, посвященном работе Международного реестра ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины.

«Мы не имеем права разрешить, чтобы эти потери остались лишь личной трагедией для каждой семьи, — цитировало его речь «Суспільне Львів». — Это не просто формальность, это доказательство того, что моя семья существовала, что их жизнь была уничтожена российской ракетой. Мой дом разрушен. Это запись, которая останется навсегда, которая станет частью справедливости».

Церковный праздник 4 сентября

4 сентября чтят память священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: Урвана, Прилидиана, Еполония и матери их Христодулы. Подробнее.

Народные приметы

Если на луке много шелухи, то зима будет морозной.

Если 4 сентября пошел дождь, но земля быстро высохла после него, будет затяжная непогода.

Что нельзя делать 4 сентября

Нельзя ходить в гости.

Нельзя одалживать деньги.

Лучше в этот день не разводить костер.