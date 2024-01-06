Сегодня 6 января: какой праздник и день в истории

6 января в Украине – Крещение. В этот день 1846 года Тарас Шевченко написал «Заповіт». В разные годы родились два знаменитых украинских поэта – Владимир Сосюра и Василий Стус. В 2021-м радикальные сторонники экс-президента США Дональда Трампа захватили Капитолий, за призывы к этому Трампа сейчас судят.

Праздники и памятные даты 6 января

6 января — Крещение.

В мире – Всемирный день детей-сирот войны.

Также в этот день: День технологий, День уборки елки, День объятий, День песочного теста, День фасоли, День яблони.

6 января в истории

6 января (по старому стилю 25 декабря) 1846 года Тарас Шевченко, считая, что может умереть, написал свой стихотворный «Заповіт» всем украинцам.

В момент написания шедевра у Шевченко было двустороннее воспаление легких. Он находился в имении своего друга, врача из Переяслава Андрея Козачковского. Воспаление легких в те времена часто становилось приговором. Поэтому Шевченко писал «Заповіт» как действительно последнюю волю и самое главное, что должен сказать потомкам. Шевченко поправился, а его «Заповіт» постепенно ушел в люди — его переписывали в сотнях экземпляров, передавали из рук в руки, учили наизусть. Сейчас шедевр украинского классика переведен на 150 языков. А в имении, где Шевченко написал «Кайдани порвіте І вражою злою кров’ю Волю окропіте», 18 апреля 2008 года открыли Музей «Заповіта».

6 января 1898 года в Дебальцево родился Владимир Сосюра.

Его семья была в чрезвычайной нищете – настолько, что жили по полуразрушенным домам и голодали. От отчаяния мать Сосюры привела 9-летнего сына на Донецкий содовый завод и умоляла дать ему хоть какую-нибудь работу. Бригадир, который был соседом Сосюр и знал о тяжести их положения, нашел работу ребенку. За нее Сосюре платили пятак в день. Так он проработал на заводе все детство и юность. А с началом Украинской революции 1917-1921 годов вступил в ряды армии УНР. Юноша участвовал в боях против белогвардейцев, но вместе с побратимами попал в плен. Там их держали в бараке для тифозных, поэтому Сосюра переболел тифом. После освобождения из плена будущий поэт еще успел повоевать против белых в рядах Красной армии. Поэтому с завершением Гражданской войны большевистские власти не имели претензий к бывшему воину УНР.

Сосюра переехал в Харьков, где в 1920-е учился в Коммунистическом университете и на рабфаке при Харьковском институте народного образования. В Харькове он быстро влился в активную литературную жизнь, вступив в ряд литературных организаций – «Плуг», «Гарт», ВАПЛИТЕ, ВУСПП. К тому времени он уже печатался – первые его стихи опубликовали еще в 1917 году. В 1920-х, на волне, как тогда многим казалось, «творческой свободы» Сосюра создал ряд поэм: «Махно», «Тарас Трясило», «Мазепа». В отличие от многих своих современников и коллег Владимир Сосюра смог пережить репрессии 1930-х годов, вовремя превратившись в максимально идеологически верного партийца. Однако созерцание террора и Голодомора доводило его до психических расстройств. Во время Второй мировой поэт писал для фронтовых газет и работал в редакциях, выходили его сборники стихов (в общей сложности при жизни Сосюры вышло около 80 его изданий). Проблемы с советской властью у поэта начались из-за знаменитого стихотворения «Любіть Україну!», вышедшего в 1944 году. После войны, в 1951 году, это произведение «разнесла» советская газета «Правда». Сосюре пришлось публично «каяться» и «искупать вину». В 1958 году поэт пережил первый инфаркт. А смертельным для него стал второй – он умер 8 января 1965 года.

6 января 1938 года родился поэт и диссидент Василий Стус.

Он был родом из Винничины, но в 1939 году родители, спасаясь от коллективизации, переехали в Донецк (тогда – Сталино). А в 1940-м забрали туда и детей (Василий был четвертым ребенком в семье). Так что будущий украинский поэт завершил школу в Донецке, а затем — историко-филологический факультет местного педагогического института. Писать стихи начал во время учебы в вузе, а затем — службы в советской армии. Первые его работы опубликовали в 1959-м. В 1960-х Стус преподавал украинский язык и литературу в школе в Горловке, а затем стал редактором газеты «Социалистический Донбасс», поступил в аспирантуру в Киеве.

Вполне успешная карьера была разрушена в мгновение ока – когда поэт решил, что справедливость важнее. Он вместе с Вячеславом Черноволом принял участие в акции протеста против арестов украинской интеллигенции, которую провели во время премьеры фильма Сергея Параджанова «Тени забытых предков» в 1965 году. Черновола тогда приговорили к трем месяцам принудительных работ. Стус «отделался» исключением из аспирантуры. Далее, до 1972-го, он работал, где придется. Хотя за ним следили агенты КГБ, в целом эти годы биографы Стуса считают самыми счастливыми в его жизни. Он путешествовал с друзьями, женился, стал отцом. При этом в творчестве положительных сдвигов не было – на родине издавать его стихи не хотели, поэтому Стус вступал во все большую конфронтацию с Союзом писателей и партией. Писал в высшие инстанции, публично критиковал решения рецензентов. В начале 1970-х он присоединился к группе по защите прав человека. Понятно, что долго на это глаза советская система закрывать не могли. Так что в 1972 году поэта впервые арестовали, приговорив к пяти годам лагерей и трем годам ссылки. Он отбывал их в Мордовии и на Магадане. Находясь в заключении, обратился с заявлением в Верховный Совет СССР с отказом от гражданства. Стус написал: «иметь советское гражданство является невозможной для меня вещью. Быть советским гражданином значит быть рабом».

Вернувшись в 1979 году в Киев, он присоединился к Украинской Хельсинкской группе. Работал на заводе. Но уже в 1980-м его снова арестовали и вынесли приговор: 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки. Именно в этом процессе государство назначало Стусу адвокатом нынешнего предателя Украины Виктора Медведчука. За освещение подробностей событий в книге «Дело Василия Стуса» Медведчук даже судился с автором издания историком Вахтангом Кипиани (подробнее).

Если излагать события кратко, то Стус сразу понял, что помогать ему адвокат и не планирует. «Когда Стус встретился с назначенным ему адвокатом, сразу почувствовал, что Медведчук является человеком комсомольского агрессивного типа, что он его не защищает, не хочет его понимать и, собственно, не интересуется его делом. И Василий Стус отказался от этого адвоката», — описывал эти события друг Стуса Евгений Сверстюк. В результате поэт получил максимально тяжкий приговор – и живым из лагерей уже не вернулся. Лагерные смотрители уничтожили последний сборник его стихов, которые Стус писал в застенках. Он объявлял голодовку, год провел в камере-одиночке. Впоследствии его ни за что бросили в карцер, и Стус объявил бессрочную сухую голодовку. Он скончался в ночь на 4 сентября 1985 года. Относительно причин есть разные версии – от переохлаждения и остановки сердца до умышленного убийства. В ноябре 1989 года прах поэта перезахоронили в Киеве на Байковом кладбище.

6 января 1992 года независимость Украины признали Республика Бурунди и Республика Джибути. Украина установила дипломатические отношения с Аргентиной.

6 января 2019 года Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии.

6 января 2021 года радикальные сторонники экс-президента США Дональда Трампа захватили Капитолий. Мятежники ворвались в зал заседаний, из-за чего Конгресс приостановил работу. Членов Конгресса США эвакуировали из здания. Поводом для радикального протеста стал проигрыш Трампа на президентских выборах. Во время штурма трампистами Капитолия погибли пять человек. В итоге ФБР открыло около 160 расследований. Несколько десятков участников штурма арестовали. Для самого Трампа, который откровенно и публично призывал своих сторонников «бороться как в аду», та история потенциально может создать проблемы в баллотировании на пост президента США в этом году. Сейчас экс-президент погряз в судебных исках.

Недавно Апелляционный суд США признал, что Трампа можно привлечь к гражданской ответственности за действия толпы, напавшей на Капитолий. По этому делу на Трампа подали в суд двое полицейских и ряд законодателей-демократов, заявив, что экс-президент создал угрозу их жизни. Попытка адвокатов Трампа отклонить иск, опираясь на имевшийся у него на время событий президентский иммунитет, не удалась. Сейчас Трамп оспаривает решение апелляционного суда в Верховном суде США, где, по мнению аналитиков, имеет более высокие шансы благодаря судьям, которых сам назначал во время своей каденции. Рассмотрение этого иска назначено на 9 января. Параллельно суды над Трампом по отдельным искам проходят в разных штатах США. Так, недавно Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение: что Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году, из-за чего в этом штате его планируют не допустить даже к праймериз.

Церковный праздник 6 января

6 января – Богоявление и Крещение. Богоявлением праздник называют, потому что именно во время Крещения Христа явилась Пресвятая Троица. Бог-Отец говорил с неба о Сыне, Сын крестился от святого Иоанна Предтечи, а Святой Дух сошел на Иисуса Христа в виде голубя. Праздновать Богоявление начали еще в апостольские времена.

Народные приметы

Если в этот день сильный мороз и идет снег, то будет богатый урожай.

Если на небе яркие звезды – лето будет теплым.

Большой перепад температур днем и ночью 6 января – к морозному и снежному февралю.

Что нельзя делать 6 января

Нельзя рыбачить и охотиться.

Женщинам нельзя заниматься рукоделием.

Нельзя использовать крещенскую воду для технических нужд или смешивать с обычной.

Нельзя ругаться, завидовать, желать зла другим людям.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.