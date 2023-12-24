Сегодня 24 декабря: какой праздник и день в истории

24 декабря – Рождественский сочельник. В Украине отмечают День работников архивных учреждений. В этот день 1917 года, провалившись в Киеве, большевики провели так называемый Всеукраинский съезд советов в Харькове. В 1937-м родился Вячеслав Черновол. В 1968-м американские астронавты Борман, Ловелл и Андерс стали первыми людьми, достигшими орбиты Луны. В 1982-м совершил первый испытательный полет самый большой серийный самолет мира – украинский Ан-124 «Руслан».

Праздники и памятные даты 24 декабря

24 декабря в Украине – День работников архивных учреждений.

По новому церковному календарю сегодня – Рождественский сочельник.

В мире также отмечают: День покупателя в последнюю минуту и День гоголь-моголя.

24 декабря в истории

24 декабря 1917 года в Харькове, который прежде захватили большевики, открылся так называемый Всеукраинский съезд советов. Подробнее.

24 декабря 1937 года в Черкасской области родился будущий украинский политик, диссидент и политический заключенный советского режима Вячеслав Черновол.

Его родители были советскими учителями. При этом отец происходил из древнего казацкого рода, а мать – из рода сахарозаводчиков и меценатов Терещенко. В советские времена семья Черноволов подверглась преследованиям коммунистического режима – в частности, арестовали дядю Вячеслава, брата его отца, из заключения он не вернулся. Отец как родственник осужденного также подвергся преследованиям. Семье приходилось переезжать, меняя места работы. Несмотря на это, Вячеслав успешно учился, завершил школу с «золотой» медалью и поступил в Киевский университет – на журналистику. Там же, по данным его биографов, Черновол начал политизироваться. Из-за своих взглядов имел проблемы, но смог с перерывом в учебе на год завершить вуз с отличием. В начале 1960-х он работал на Львовской студии телевидения, а в 1963-м переехал в Киев, чтобы начать научную работу по истории украинской литературы. Он сдал кандидатский минимум и прошел в аспирантуру. Но к учебе его так и не допустили – из-за политических взглядов. Уже в это время он активно участвовал в диссидентском движении. А 4 сентября 1965 года вместе с Иваном Дзюбой и Василием Стусом публично выступил против арестов украинской интеллигенции во время премьеры фильма Параджанова «Тени забытых предков» во дворце «Украина».

Первый приговор, который ему вынесли, был «мягким» – три месяца принудительных работ (за отказ свидетельствовать на суде против диссидентов и правозащитников братьев Горыней). Уже в 1967-м он получил три года лагерей строгого режима за написание и издание за рубежом документального сборника «Горе от ума» об арестованных шестидесятниках. Всего за свою жизнь Черновол был заключен трижды и в общей сложности отбыл более 15 лет лагерей. В документах КГБ он числился под прозвищем «Неугомонный». Даже в лагерях и ссылке в Якутии он постоянно продолжал протестовать, организовывать сопротивление узников, объявлял голодовки. Более половины самого длинного срока провел в штрафном изоляторе. Во время третьего срока, в 1983 году, по протесту прокурора Якутии его освободили, но без права возвращения в Украину. Два года Черновол проработал кочегаром на заводе стройматериалов. И только в 1985-м вернулся в родную страну. Был организатором и активным участником акций протеста, издавал и редактировал «Украинский вестник». А в 1988-м стал инициатором создания первой в Украине оппозиционной политической партии – Украинского Хельсинкского союза. С 1989-го вошел в Народный рух Украины, став с декабря 1992-го председателем этой партии. Весной 1990-го он победил на выборах в Верховную Раду тогда еще УССР, где вошел в состав оппозиционного Народного Совета. Именно эта группа депутатов добилась провозглашения сначала Декларации о государственном суверенитете (в 1990-м), а затем и Акта провозглашения Независимости Украины. На первых выборах президента Украины, в 1991 году, занял второе место, уступив Леониду Кравчуку. Он еще дважды переизбирался народным депутатом уже в независимой Украине – в 1994-м и 1998-м. А 25 марта 1999-го погиб в автокатастрофе возле Борисполя при обстоятельствах, которые до сих пор вызывают большое количество сомнений в том, был ли это действительно несчастный случай.

24 декабря 1968 года американские астронавты Борман, Ловелл и Андерс стали первыми людьми, достигшими орбиты Луны.

Они были экипажем американского космического корабля «Аполлон-8». Корабль стартовал с земли 21 декабря 1968 года и летел к Луне чуть меньше трех суток. Три астронавта стали первыми людьми, покинувшими гравитационное поле Земли и оказавшимися под действием гравитации Луны. Они также первыми подверглись воздействию солнечной радиации, увидели обратную сторону Луны и восход Земли над ее горизонтом.

«Аполлон-8» пробыл на окололунной орбите 20 часов и 10 минут, совершив 10 оборотов вокруг спутника Земли. После этого они успешно стартовали домой и приводнились в Тихом океане 27 декабря.

24 декабря 1982 года взлетел первый из крупнейших серийных грузовых самолетов мира – Ан-124 «Руслан». Это был пробный полет опытного образца. Его провели в Киеве. «Руслан», как и многое в СССР, стал результатом бесконечного соревнования с американцами. На этот раз это было соревнование «у кого самолет больше». В 1965-м рекорд установил Ан-22 «Антей». Но США ответили – самолетом «Lockheed C-5 Galaxy», который превзошел советский образец по грузоподъемности и ряду других характеристик. На высшем партийном уровне в СССР приняли постановления и решения с бюрократическими названиями, но понятной сутью – «догнать и перегнать». Проектные работы начались на Киевском механическом заводе (АНТК им. О.К. Антонова). Но этот завод был только одним из звеньев. На самом деле работали десятки КБ и предприятий – настолько большое количество людей, что процесс нуждался в создании отдельного Центрального координационного совета, который администрировал процессы. Общее управление всей работой осуществлял сам Олег Антонов. Чтобы собрать самолет-великан, на заводе с 1973 года начали возводить специальный производственный корпус с пролетом до 100 метров. С 1979-го на завод начала поступать конструкторская документация, под которую уже создавали производственную оснастку. Отдельные узлы самолета производились на заводах в разных городах и республиках СССР (в частности, элементы гидравлического комплекса – в Харькове). Когда дело дошло до сборки этого «конструктора», в процессе задействовали одновременно сотни рабочих завода. Испытывать результат такого титанического труда поручили Владимиру Терскому, имевшему большой опыт испытательных полетов на Ан-22, Ан-72 и Ан-28.

Видео: ГП «Антонов»

«Самолет, как пушинка, легко набрал высоту, — вспоминал впоследствии Терский. — В течение часа выполнили программу определения некоторых характеристик устойчивости и управляемости и пошли на посадку в Гостомеле. Как только коснулись полосы, в кабине началось: такая сильная вибрация, казалось, сейчас все развалится. Как выяснилось позже, это было «шимми» основных опор шасси, возникшего, несмотря на все принятые меры. Но скорость удалось быстро погасить, мы зарулили на стоянку и с опаской стали выходить. Хотя разрушилась только одна створка шасси и несколько тяг, но подъехавший нас поздравить Олег Константинович очень расстроился». Советским журналистам «Руслан» впервые показали в мае 1985-го, а впоследствии он дебютировал на XXVI аэрокосмическом салоне в Ле-Бурже. 26 июля 1985 года экипаж Терского установил на этом самолете 21 мировой рекорд за один полет. Среди них – абсолютный рекорд по подъему груза массой 171 219 кг на высоту 10 750 м.

24 декабря 1991 года РФ странным образом, нарушающим международное право и юридическую практику, заняла место СССР в ООН и стала постоянным членом Совета Безопасности ООН. Подробнее.

24 декабря 1991 года Республика Беларусь признала государственную независимость и установила дипломатические отношения с Украиной. Независимость Украины признали Афганистан, Ливия, Монголия, Норвегия.

Церковный праздник

24 декабря по новому церковному календарю в Украине — навечерие Рождества Христова. В этот день также чтят память преподобномученицы Евгении и с ней мучеников Прота, Якинфа и Клавдии. Подробнее.

Народные приметы

Если вода закипает быстрее обычного, то погода скоро испортится.

Снегопад в этот день – к снежному Новому году.

Если ясный и теплый день, то январь будет мягким.

Что нельзя делать 24 декабря

Нельзя закрывать окна ставнями или шторами.

Нельзя пересчитывать мелкие купюры и монеты.

На Рождественский сочельник нельзя пить алкоголь.

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.