Сьогодні 24 грудня: яке свято та день в історії

24 грудня – Різдвяний святвечір. В Україні відзначають День працівників архівних установ. Цього дня 1917 року, провалившись у Києві, більшовики провели так званий “Всеукраїнський з’їзд рад” у Харкові. 1937-го народився В’ячеслав Чорновіл. 1968-го американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стали першими людьми, які досягли орбіти Місяця. 1982-го здійснив перший випробувальний політ найбільший серійний літак світу – український Ан-124 “Руслан”.

Свята та пам’ятні дати 24 грудня

24 грудня в Україні – День працівників архівних установ.

За новим церковним календарем сьогодні – Різдвяний святвечір.

У світі також відзначають: День покупця в останню хвилину та День гоголь-моголя.

24 грудня в історії

24 грудня 1917 року в Харкові, який раніше захопили більшовики, відкрився так званий “Всеукраїнський з’їзд рад”. Детальніше.

24 грудня 1937 року на Черкащині народився майбутній український політик, дисидент та політичний в’язень радянського режиму В’ячеслав Чорновіл.

Його батьки були радянськими вчителями. При цьому батько походив зі стародавнього козацького роду, а мати – з роду цукрозаводчиків та меценатів Терещенків. За радянських часів родина Чорноволів зазнала переслідувань комуністичного режиму – зокрема, заарештували дядька В’ячеслава, брата його батька, з ув’язнення він не повернувся. Батько як родич засудженого також зазнав переслідувань. Сім’ї доводилося переїжджати, змінюючи місця роботи. Попри це, В’ячеслав успішно навчався, завершив школу із “золотою” медаллю та вступив до Київського університету – на журналістику. Там же, за даними його біографів, Чорновіл почав політизуватись. Через свої погляди мав проблеми, але зміг із перервою в навчанні на рік завершити виш із відзнакою. На початку 1960-х він працював на Львівській студії телебачення, а 1963-го переїхав до Києва, щоб розпочати наукову роботу з історії української літератури. Він здав кандидатський мінімум та пройшов до аспірантури. Але до навчання його так і не допустили – через політичні погляди. Уже в цей час він брав активну участь у дисидентському русі. А 4 вересня 1965 року разом з Іваном Дзюбою та Василем Стусом публічно виступив проти арештів української інтелігенції під час прем’єри фільму Параджанова “Тіні забутих предків” у палаці “Україна”.

Перший вирок, який йому ухвалили, був “м’яким” – три місяці примусових робіт (за відмову свідчити на суді проти дисидентів та правозахисників братів Горинів). Уже 1967-го він отримав три роки таборів суворого режиму за написання та видання за кордоном документальної збірки “Лихо з розуму” про заарештованих шістдесятників. Усього за своє життя Чорновіл був ув’язнений тричі та загалом відбув понад 15 років таборів. У документах КДБ він значився під прізвиськом “Невгамовний”. Навіть у таборах та засланні в Якутії він постійно продовжував протестувати, організовувати опір в’язнів, оголошував голодування. Більш ніж половину найдовшого терміну провів у штрафному ізоляторі. Під час третього терміну, 1983 року, за протестом прокурора Якутії його звільнили, але без права повернення в Україну. Два роки Чорновіл пропрацював кочегаром на заводі будматеріалів. І лише 1985-го повернувся до рідної країни. Був організатором та активним учасником акцій протесту, видавав та редагував “Український вісник”. А 1988-го став ініціатором створення першої в Україні опозиційної політичної партії – Української Гельсінської спілки. З 1989-го увійшов до Народного руху України, ставши з грудня 1992-го головою цієї партії. Весною 1990-го він переміг на виборах до Верховної Ради тоді ще УРСР, де увійшов до складу опозиційної Народної Ради. Саме ця група депутатів домоглася проголошення спочатку Декларації про державний суверенітет (1990-го), а потім і Акту проголошення Незалежності України. На перших виборах президента України, 1991 року, посів друге місце, поступившись Леонідові Кравчуку. Він ще двічі переобирався народним депутатом вже у незалежній Україні – 1994-го та 1998-го. А 25 березня 1999-го загинув в автокатастрофі біля Борисполя за обставин, які досі викликають велику кількість сумнівів у тому, чи це справді був нещасний випадок.

24 грудня 1968 року американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стали першими людьми, які досягли орбіти Місяця.

Вони були екіпажем американського космічного корабля “Аполлон-8”. Корабель стартував із землі 21 грудня 1968 року та летів до Місяця менш як три доби. Три астронавти стали першими людьми, які залишили гравітаційне поле Землі й опинилися під дією гравітації Місяця. Вони також першими зазнали впливу сонячної радіації, побачили зворотний бік Місяця та схід Землі над його горизонтом.

“Аполлон-8” пробув на навколомісячній орбіті 20 годин і 10 хвилин, зробивши 10 обертів навколо супутника Землі. Після цього вони успішно стартували додому та приводнилися в Тихому океані 27 грудня.

24 грудня 1982 року злетів перший із найбільших серійних вантажних літаків світу – Ан-124 “Руслан”. То справді був пробний політ дослідного зразка. Його провели в Києві. “Руслан”, як і багато чого СРСР, став результатом нескінченного змагання з американцями. Цього разу це було змагання “у кого літак більший”. 1965-го рекорд встановив Ан-22 “Антей”. Але США відповіли – літаком “Lockheed C-5 Galaxy”, який перевершив радянський зразок за вантажністю та іншими характеристиками. На найвищому партійному рівні в СРСР ухвалили постанови та рішення з бюрократичними назвами, але зрозумілою суттю – “наздогнати та перегнати”. Проєктні роботи розпочалися на Київському механічному заводі (АНТК ім. О.К. Антонова). Але цей завод був лише однією з ланок. Насправді працювали десятки КБ та підприємств – настільки велика кількість людей, що процес потребував створення окремої Центральної координаційної ради, яка адмініструвала процеси. Загальне управління роботою здійснював сам Олег Антонов. Щоб зібрати літак-велетень, на заводі з 1973 року почали зводити спеціальний виробничий корпус із прольотом до 100 метрів. З 1979-го на завод почала надходити конструкторська документація, під яку вже створювали виробниче оснащення. Окремі вузли літака виготовлялися на заводах у різних містах та республіках СРСР (зокрема, елементи гідравлічного комплексу – в Харкові). Коли справа дійшла до збирання цього “конструктора”, у процесі задіяли одночасно сотні робітників заводу. Випробовувати результат такої титанічної праці доручили Володимиру Терському, який мав великий досвід випробувальних польотів на Ан-22, Ан-72 та Ан-28.

Відео: ДП “Антонов”

“Літак, як пушинка, легко набрав висоту, — згадував згодом Терський. — Протягом години виконали програму з визначення деяких характеристик стійкості та керованості й пішли на посадку в Гостомелі. Щойно торкнувшись смуги, в кабіні почалося: така сильна вібрація, що здавалося — зараз все розвалиться. Як з’ясувалося пізніше, це було шиммі основних опор шасі, що виникло попри всі вжиті заходи. Але швидкість вдалося швидко погасити, ми зарулили на стоянку та з побоюванням стали виходити. Хоча зруйнувалась лише одна стулка шасі й кілька тяг, але Олег Костянтинович, що під’їхав нас привітати, дуже засмутився”. Радянським журналістам “Руслан” уперше показали у травні 1985-го, а згодом він дебютував на XXVI аерокосмічному салоні у Ле-Бурже. 26 липня 1985 року екіпаж Терського встановив на цьому літаку 21 світовий рекорд за один політ. Серед них – абсолютний рекорд підйому вантажу масою 171 219 кг на висоту 10 750 м.

24 грудня 1991 року РФ дивним чином, що порушує міжнародне право та юридичну практику, зайняла місце СРСР в ООН і стала постійним членом Ради Безпеки ООН. Детальніше.

24 грудня 1991 року Республіка Білорусь визнала державну незалежність та встановила дипломатичні відносини з Україною. Незалежність України визнали Афганістан, Лівія, Монголія, Норвегія.

Церковне свято

24 грудня за новим церковним календарем в Україні – навечір’я Різдва Христового. Цього дня також вшановують пам’ять преподобномучениці Євгенії та з нею мучеників Прота, Якинфа та Клавдії. Детальніше.

Народні прикмети

Якщо вода закипає швидше ніж зазвичай, то погода скоро зіпсується.

Снігопад в цей день – до сніжного Нового року.

Якщо день ясний і теплий, то січень буде м’яким.

Що не можна робити 24 грудня

Не можна закривати вікна віконницями або шторами.

Не можна перераховувати дрібні купюри та монети сьогодні.

На Святвечір не можна пити алкоголь.

Не варто займатися важкою фізичною працею.