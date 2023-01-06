Сьогодні 6 січня: яке свято та день в історії

6 січня – надвечір’я Різдва Христового, день пам’яті преподобномучениці Євгенiї. У цей день Тарас Шевченко написав свій “Заповіт”, а Православна церква України отримала Томос про автокефалію.

Свята та пам’ятні дати 6 січня

Пам’ятних дат, професійних і державних свят в Україні 6 січня немає. Так само немає визначних всесвітніх заходів і вшанувань.

6 січня в історії

6 січня (за старим стилем 25 грудня) 1846 року Тарас Шевченко, вважаючи, що може померти, написав свій віршований “Заповіт” усім українцям. Вірш, зміст якого багато хто зрозумів до кінця лише із початком російської навали.

На момент написання шедевра Шевченко мав двостороннє запалення легень. Він знаходився в маєтку свого друга, лікаря з Переяслава Андрія Козачковського. Запалення легенів у ті часи часто ставало вироком. Тож Шевченко писав “Заповіт” як дійсно останню волю та найголовніше, що мав сказати нащадкам. Цей вірш поет записав на Різдво. На щастя, Шевченко одужав від тієї хвороби. А його “Заповіт” поступово пішов у люди – його переписували в сотнях примірників, передавали з рук у руки, вчили на пам’ять. Зараз шедевр українського класика перекладений близько 150 мовами. А у маєтку, де Шевченко написав “Кайдани порвіте. І вражою злою кров’ю. Волю окропіте”, 18 квітня 2008 року відкрили Музей “Заповіту”.

6 січня 2019 року Православна церква України отримала Томос про автокефалію. Напередодні грамоту, що офіційно затверджує канонічний автокефальний статус Православної церкви України, підписав Вселенський патріарх Варфаломій.

6 січня 2021 року радикальні прихильники експрезидента США Дональда Трампа захопили Капітолій. Бунтівники увірвалися до зали засідань Сенату, через що Конгрес тимчасово призупинив роботу. Членів Конгресу США евакуювали з будівлі. Приводом для радикального протесту став програш Трампа на президентських виборах. Під час штурму трампістами Капітолію загинуло п’ятеро людей. Жодних результатів, окрім кримінальних справ, учасники зухвалої ації не досягли. За результатами штурму ФБР відкрило близько 160 розслідувань, зокрема за звинуваченнями у внутрішньому тероризмі та організації бунту. Кількадесят учасників штурму заарештували.

Церковне свято 6 січня

6 січня – Різдвяний свят-вечір у християн, які відзначають Різдво за юліанським календарем. Також це день пам’яті преподобномучениці Євгенiї та з нею мучеників Прота, Якинфа і Клавдiї.

Преподобномучениця Євгенія жила в Олександрії, куди її батька імператор Коммод відправив намісником. Євгенія стала таємною християнкою та разом із своїми рабами та супутниками прийняла хрещення в чоловічому монастирі. Місцевий єпископ Елій, побачивши видіння, дозволив дівчині залишитися в монастирі в образі ченця Євгена.

Свята Євгенія здобула дар зцілення. Якось до неї по допомогу звернулася багата молода вдова Меланія. Побачивши юного ченця, Меланія спробувала спокусити «його», але, зрозуміло, була відкинута. Тоді вона звела наклеп про спробу насильства. За цим наклепом Євгенія постала на суд до намісника – тобто свого батька, й була змушена розкрити свою особу. Батьки зраділи, знайшовши ту, яку вважали померлою. І з часом уся родина прийняла хрещення. Батька Євгенії за доносом язичників через його віру змістили з посади. Олександрійські християни обрали його своїм єпископом. Новий правитель, побоюючись народного гніву, не наважився відкрито стратити батька Євгенії, а підіслав до нього вбивць – єпископ помер від ран за три дні. А його вдова Клавдія з Євгенією та слугами повернулася до свого маєтку в Римі. Проте спокійно жити християнам там довго не довелося. Через кілька років імператор Галлієн поновив гоніння на християн, Клавдія та Євгенія давали прихисток братам по вірі. Одного разу листа Євгенії написала осиротіла римлянка з царського роду. Євгенія надіслала до неї своїх сподвижників Прота та Якинфа, які просвітили дівчину, й та прийняла хрещення. Проте через її відмову одружуватися з нареченим, той поскаржився імператору й на наречену, й на всіх, хто привів її в християнству. У результаті дівчину закололи мечем. Прота та Якинфа обезголовили, а Євгенію кинули до Тибру з каменем на шиї. Але камінь звалився, і вона залишилася неушкодженою. Так само не змогли її убити й вогнем, а після цього кинули до рову, де вона знаходилася 10 днів. У цей час їй з’явився сам Христос і сповістив, що вона увійде до Царства Небесного в день Різдва. І в цей день кат убив мученицю мечем. Невдовзі слідом за донькою прийняла мученицьку смерть і її мати Клавдія.

Народні прикмети

Сильні морози – до багатого врожаю.

Яскраві зірки на небі – до теплого літа.

Що не можна робити 6 січня

Не можна рибалити та полювати.

Не можна займатися рукоділлям.

Заборонено сваритися.