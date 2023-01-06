Сегодня 6 января: какой праздник и день в истории

6 января – вечер Рождества Христова, день памяти преподобномученицы Евгении. В этот день Тарас Шевченко написал свой «Заповіт», а Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии.

Праздники и памятные даты 6 января

Памятных дат, профессиональных и государственных праздников в Украине 6 января нет. Также нет выдающихся всемирных мероприятий.

6 января в истории

6 января (по старому стилю 25 декабря) 1846 года Тарас Шевченко, считая, что может умереть, написал свой стихотворный «Заповіт» всем украинцам — стихотворение, содержание которого многие поняли до конца только с началом российского нашествия.

В момент написания шедевра у Шевченко было двустороннее воспаление легких. Он находился в имении своего друга, врача из Переяслава Андрея Козачковского. Воспаление легких в те времена часто становилось приговором. Поэтому Шевченко писал «Заповіт» как действительно последнюю волю и самое главное, что должен сказать потомкам. Это стихотворение поэт записал на Рождество. К счастью, Шевченко поправился от этой болезни. А его «Заповіт» постепенно ушел в люди – его переписывали в сотнях экземпляров, передавали из рук в руки, учили наизусть. Сейчас шедевр украинского классика переведен на 150 языков. А в имении, где Шевченко написал «Кайдани порвіте. І вражою злою кров’ю. Волю окропіте», 18 апреля 2008 открыли Музей «Заповіту».

6 января 2019 года — Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии. Накануне — 5 января грамоту, официально утверждающую канонический автокефальный статус Православной церкви Украины, подписал Вселенский патриарх Варфаломей.

6 января 2021 года – радикальные сторонники экспрезидента США Дональда Трампа захватили Капитолий. Протестующие ворвались в зал заседаний Сената, из-за чего Конгресс временно приостановил работу. Членов Конгресса США эвакуировали из здания. Причиной для радикального протеста стал проигрыш Трампа на президентских выборах. Во время штурма трампистами Капитолия погибли пять человек. Никаких результатов, кроме уголовных дел, участники дерзкой акции не достигли. По результатам штурма ФБР открыли около 160 расследований, в том числе по обвинениям во внутреннем терроризме и организации бунта. Несколько десятков участников штурма арестовали.

Церковный праздник 6 января

6 января – Рождественский свят-вечер у христиан, отмечающих Рождество по юлианскому календарю. Это день памяти преподобномученицы Евгении и с ней мучеников Прота, Якинфа и Клавдии.

Преподобномученица Евгения жила в Александрии, куда ее отца император Коммод отправил наместником. Евгения стала тайной христианкой и вместе со своими рабами и спутниками приняла крещение в мужском монастыре. Местный епископ Элий, увидев видение, разрешил девушке остаться в монастыре в образе монаха Евгения.

Святая Евгения получила дар исцеления. Однажды к ней за помощью обратилась богатая молодая вдова Мелания. Увидев юного монаха, Мелания попыталась соблазнить его, но, разумеется, была отвергнута. Тогда она оклеветала Евгению, заявив о попытке насилия. По этой клевете Евгения предстала на суд наместника — то есть своего отца — и была вынуждена раскрыть свое лицо. Родители обрадовались, найдя ту, которую считали умершей. И со временем вся семья приняла крещение. Отца Евгении по доносу язычников из-за его веры сместили с должности. Александрийские христиане избрали его своим епископом. Новый правитель, опасаясь народного гнева, не отважился открыто казнить отца Евгении, а подослал к нему убийц – епископ умер от ран через три дня. А его вдова Клавдия с Евгенией и слугами вернулась в имение в Риме. Однако спокойно жить христианам там долго не пришлось. Через несколько лет император Галлиен возобновил гонения на христиан, Клавдия и Евгения давали убежище братьям по вере. Однажды письмо Евгении написала осиротевшая римлянка из царского рода. Евгения прислала к ней своих сподвижников Прота и Якинфа, которые просветили девушку, и та приняла крещение. Однако из-за ее отказа выходить замуж за своего жениха, тот пожаловался императору и на невесту, и на всех, кто привел ее в христианство. В результате девушку закололи мечом. Прота и Якинфа обезглавили, а Евгению бросили в Тибр с камнем на шее. Но камень сорвался, и она осталась невредимой. Так же не смогли ее убить и огнем, а после этого бросили в ров, где Евгения находилась 10 дней. В это время ей явился сам Христос и возвестил, что она войдет в Царство Небесное в день Рождества. И в этот день палач убил мученицу мечом. Вскоре за дочерью приняла мученическую смерть и ее мать Клавдия.

Народные приметы

Сильные морозы — к обильному урожаю.

Яркие звезды на небе – к теплому лету.

Что нельзя делать 6 января

Нельзя рыбачить и охотиться.

Нельзя заниматься рукоделием.

Запрещено ссориться.