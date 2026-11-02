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Лису заметили на крыше в центре Харькова (видео)

Общество 16:38   02.11.2026
Виктория Яковенко
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Лису заметили на крыше в центре Харькова (видео) Скриншот

В центре Харькова видели лису, решившую прогуляться по крыше здания.

Видео с рыжей лесной жительницей, покорившей городские высоты, опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как животное спокойно передвигалось по крыше. В Telegram-канале отметили, что это было в центре Харькова.

Видео: Telegram-канал «Харьков life»

Напомним, о том, как полномасштабная война влияет на фауну региона, МГ «Объектив» рассказали ученые Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Самое заметное, что наблюдают ученые, это рост популяций некоторых животных из-за запрета на охоту. В то же время, такой рост популяций влечет за собой риски для людей, в частности угрозу распространения опасных инфекций. «В первую очередь, речь идет о бешенстве, случаи которого участились и в Харьковской области, и в Украине в целом», — предостерег ведущий научный сотрудник Музея природы ХНУ им. В. Н. Каразина Александр Зиненко.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2026 в 16:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре Харькова видели лису, решившую прогуляться по крыше здания.".