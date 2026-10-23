Как война меняет животный мир Харьковщины: раки-клоны и ДНК-технологии (видео)

Рост популяций некоторых диких зверей, мор речных обитателей из-за промышленных выбросов и аквариумные раки, которые клонируют себя и захватывают харьковские водоемы. О том, как полномасштабная война влияет на фауну региона, МГ «Объектив» рассказали ученые Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

«Мое личное экспертное мнение заключается в том, что боевые действия не так вредны для животного мира, заметного нам животного мира, чем обычная человеческая деятельность», — говорит ведущий научный сотрудник Музея природы ХНУ им. В. Н. Каразина Александр Зиненко.

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Влияние войны на диких животных и миграцию

Самое заметное, что наблюдают ученые, — это рост популяций некоторых животных из-за запрета на охоту.

«За мной лисица, и есть довольно много сообщений: “Видели лисицу, видели лисицу в черте города». Это началось происходить даже до 2022 года, и сейчас это продолжается. Численность, например, фазана выросла или косули, возможно, других копытных. Каков масштаб этих изменений, мы только догадываемся», — рассказывает Зиненко.

В то же время такой рост популяций влечет за собой риски для людей, в частности угрозу распространения опасных инфекций.

«В первую очередь, речь идет о бешенстве, случаи которого участились и в Харьковской области, и в Украине в целом», — предостерегает Зиненко.

А вот вспышка численности грызунов на неубранных полях, которую фиксировали в первые годы полномасштабного вторжения, сейчас пошла на спад, констатирует ученый.

«Экосистема среагировала на такую повышенную численность грызунов и все же компенсировала их хищниками, которые начали немного держать их численность под контролем. Таким образом какой-то баланс был достигнут», — объясняет Зиненко.

Из-за боевых действий у биологов нет возможности обследовать земли Купянщины, чтобы оценить состояние краснокнижных сурков. Для этого применяют анализ спутниковых снимков.

«Их норы можно увидеть даже из космоса. В позапрошлом году был диплом магистерский, защищенный по этой теме. Там сурки есть, численность их примерно такая же, хотя тенденция намечается к ее снижению. Конечно, есть прямое влияние боевых действий и что важно, есть зарастание местности растительностью, что на самом деле для сурка не очень способствует», — констатирует ученый.

Новая специфическая угроза возникла для птиц.

«Одна из таких явных угроз сейчас для птиц, для летучих мышей – это сетки антидроновые. И уже есть случаи, когда их военные распутывали из этих сеток. Особенно страдают при этом врановые и страдают при этом совы», — отмечает Зиненко.

Экологические бедствия на водоемах Харьковщины

Серьезный удар нанесен и водным экосистемам области, где соединились последствия боевых действий и техногенных аварий. В апреле из-за атаки российского беспилотника на предприятие в Харькове произошла утечка свекольной патоки. Последствия загрязнения рек оказались ощутимыми во время экспедиций.

«Мы увидели уменьшение биологического разнообразия в Северском Донце. Наше предположение, что это выбросы патоки. Это были пиявки, моллюски, мы их не нашли. Все было так странно, что в прошлом году всего было много, а в этом году мы искали, и мы их не нашли. Это свидетельствует, что что-то происходит», — говорит профессор кафедры зоологии и экологии животных ХНУ им. В. Н. Каразина Сергей Утевский.

По словам ученых, исчезновение даже таких существ как пиявки или моллюски — это сигнал об утрате устойчивости всей речной системы.

«Разнообразие – это показатель здоровья экосистемы. Если оно уменьшается, то экосистема теряет свой потенциал для развития, для выносливости и она может деградировать», — подчеркивает Утевский.

Биологическая инвазия: мраморные раки-клоны и тропические виды

«В 2022-2023 годах большое количество аквариумов люди слили. Или в водоем, или некоторые люди выливали просто под дерево», — рассказывает сотрудник кафедры зоологии и экологии животных Сергей Сидоровский.

Среди находок в местных водоемах оказались экзотические виды, в частности североамериканский мраморный рак.

«Это мраморный рак. Он родом из Северной Америки, в наших водоемах его не было до недавнего времени. Если человек уезжал во время войны и не знал, что будет, он просто выбрасывал все, что было в аквариуме в ближайший пруд, и не думал, что будет дальше. А они там прижились, и теперь мы их находим в большом количестве», — отмечает Утевский.

Главная особенность этого вида — в специфике его размножения.

«Это все самки. Они размножаются клонированием. То есть они образуют свою копию, так можно сказать. И они все генетически идентичны. Самцов нет. Они очень быстро могут увеличивать размер своей популяции. Они вытесняют нашего местного рака, он может уменьшить свою численность и исчезнуть», — объясняет Утевский.

Помимо мраморных раков, биологи находят в водоемах региона и другие чужеродные виды — от австралийских раков до тропических креветок и улиток.

«Австралийский рак Красный коготь. Девочка. Во время войны одного поймали в озере в Кривом Роге. Ну, это явно кто-то его сюда выпустил. Красивый какой», — демонстрирует экземпляр Сидоровский.

ДНК-технологии для мониторинга экосистем

Оценить реальный масштаб убытков классическими методами сейчас сложно из-за нехватки специалистов и минирования территорий. Поэтому каразинцы внедряют передовую технологию — анализ ДНК из окружающей среды. Благодаря европейским грантам и поддержке Минобразования, биологам достаточно набрать стакан воды из реки, чтобы узнать обо всех ее обитателях.

«С помощью вот этого прибора, это амплификатор называется, мы проводим полимеразную цепную реакцию. Мы можем определять, какая ДНК находится в наших образцах. И после этого мы проводим определение тех или иных объектов, например, животных. И это называется ДНК-баркодинг», — объясняет Утевский.

«Исследуя ДНК из водоемов, мы получаем коллективный портрет всего, что там живет. И это может быть под сотню, больше сотни видов. Есть такое понятие «темное биоразнообразие». Все знают зайца, лисицу, сову, еще кого-то. А на самом деле большинство видов – это мелкие, незаметные, сложные для определения виды беспозвоночных, которые тем не менее создают огромную биомассу и выполняют огромную работу в экосистеме», — подытоживает Зиненко.

С помощью анализа ДНК из окружающей среды каразинцы ранее обнаружили новые виды: плотвы, пиявок и мух. Но в будущем он может стать весомым инструментом для юридической фиксации экологических преступлений. Ведь именно молекулярные анализы позволяют точно задокументировать исчезновение видов и изменение экосистем.

Данный материал создан в рамках совместного проекта, который реализуется Институтом массовой информации при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов. Содержание публикации не отражает официальную позицию ИМИ и Королевства Нидерландов.