Пыль, сера и формальдегид: качество воздуха проверили в Харькове и области

Более 10 тысяч проб воздуха исследовали специалисты Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней за девять месяцев 2026 года. В 527 из них (5,1%) предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ были превышены.

Значительную часть исследований провели вблизи автомагистралей. Из 7645 исследованных здесь проб в 475 (6,2%) нормативы были превышены. В частности, больше допустимого было пыли (в 1,1–1,4 раза), оксида углерода (в 1,2 раза), диоксида серы (в 1,3 раза), диоксида азота (в 1,1–1,4 раза) и формальдегида (в 1,3 раза).

Громады, в которых оказалось больше «плохих» проб:

Солоницевская,

Изюмская,

Барвенковская,

Чугуевская,

Зачепиловская,

Кегичевская,

Натальинская,

Берестинская,

Валковская.

В Харькове лаборатории исследовали 5077 проб воздуха в местах проживания людей вблизи транспортных магистралей. В 199 из них (3,9%) зафиксировали перебор по пыли, оксиду углерода и формальдегиду. Концентрации этих веществ превышали допустимые уровни в 1,1–1,2 раза.

Также специалисты проверили воздух вблизи промышленных предприятий. Из 2351 взятых там проб в 52 случаях (2,2%) обнаружили превышение диоксида серы и формальдегида (в 1,1–1,2 раза), пыли и диоксида азота (в 1,4 раза).

«Есть и положительный результат: в местах отдыха населения превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не было обнаружено», — говорят в облцентре.

Напомним, COVID обнаружили у шести харьковчан, более 1200 заболели ОРВИ и гриппом за неделю с 29 октября по 4 ноября. С гриппом и ОРВИ госпитализировали 23 человека.