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Пыль, сера и формальдегид: качество воздуха проверили в Харькове и области

Здоровье 18:44   06.11.2026
Татьяна Литвина
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Пыль, сера и формальдегид: качество воздуха проверили в Харькове и области Инфографика: Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней

Более 10 тысяч проб воздуха исследовали специалисты Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней за девять месяцев 2026 года. В 527 из них (5,1%) предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ были превышены.

Значительную часть исследований провели вблизи автомагистралей. Из 7645 исследованных здесь проб в 475 (6,2%) нормативы были превышены. В частности, больше допустимого было пыли (в 1,1–1,4 раза), оксида углерода (в 1,2 раза), диоксида серы (в 1,3 раза), диоксида азота (в 1,1–1,4 раза) и формальдегида (в 1,3 раза).

Громады, в которых оказалось больше «плохих» проб:

  • Солоницевская,
  • Изюмская,
  • Барвенковская,
  • Чугуевская,
  • Зачепиловская,
  • Кегичевская,
  • Натальинская,
  • Берестинская,
  • Валковская.

В Харькове лаборатории исследовали 5077 проб воздуха в местах проживания людей вблизи транспортных магистралей. В 199 из них (3,9%) зафиксировали перебор по пыли, оксиду углерода и формальдегиду. Концентрации этих веществ превышали допустимые уровни в 1,1–1,2 раза.

Также специалисты проверили воздух вблизи промышленных предприятий. Из 2351 взятых там проб в 52 случаях (2,2%) обнаружили превышение диоксида серы и формальдегида (в 1,1–1,2 раза), пыли и диоксида азота (в 1,4 раза).

«Есть и положительный результат: в местах отдыха населения превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не было обнаружено», — говорят в облцентре.

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Напомним, COVID обнаружили у шести харьковчан, более 1200 заболели ОРВИ и гриппом за неделю с 29 октября по 4 ноября. С гриппом и ОРВИ госпитализировали 23 человека.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2026 в 18:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 10 тысяч проб воздуха исследовали специалисты Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней за девять месяцев 2026 года. ".